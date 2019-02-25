Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'ne ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur"

"Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çokta beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülize edip hayata geçirmemiz, lazım ve yapacağız da"

KAYNAK:AA

