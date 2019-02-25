FİNANS

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

TURİZM HABERLERİ  | 25.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Son dönemlerde yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi ile ilgili önemli açıklamalar yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım" dedi.

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'ne ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur"

"Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çokta beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülize edip hayata geçirmemiz, lazım ve yapacağız da"

KAYNAK:AA

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti
500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Doğu Ekspresi

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Bir dönem sona erdi! Artık sadece acentelerle gidilecek

Bir dönem sona erdi! Artık sadece acentelerle gidilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış

Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış

Merakla bekleniyordu! Büyük artış

Merakla bekleniyordu! Büyük artış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti

Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti

Hamam girişindeki 500 yıllık 'kuş sarayı'

500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

Titanic Mardan Palace, 25 Nisan'da kapılarını açıyor

Haciz yoluyla satılmıştı

Bodrum 2019'da nüfusunun 9 katı yabancı turisti ağırlayacak

Nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

Kapadokya Ocak ayının son 10 yıl rekorunu kırdı

Kapadokya Ocak ayının son 10 yıl rekorunu kırdı

Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış

Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.