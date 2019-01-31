FİNANS

turizm gelirinde büyük artış! 2018'de 29.5 milyar dolar

TURİZM HABERLERİ  | 31.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye, geçen yıl turistlerden 29.5 milyar dolar gelir sağladı. Gelirin 22.5 milyar dolarını kişisel harcamalar oluşturdu.

turizm gelirinde büyük artış! 2018'de 29.5 milyar dolar

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu

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turist turizm

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