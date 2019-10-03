Turizmcilerde kredi destek paketi sevinci

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türk turizmcilerine yönelik hazırladıkları kredi destek paketi için başvuruların cuma günü alınmaya başlanacağını açıkladığını hatırlattı.

Thomas Cook'un, iflasını açıklamasının ardından Türkiye'de gerek Bakanlığın gerekse özel sektörün birlikte hareket ettiğini vurgulayan Ayık, Bakan Ersoy ile diyalog içinde olduklarını söyledi.

İlk yapılan toplantıda bir destek paketi hazırlanması konusunda taleplerinin olduğunu, bu doğrultuda kredi destek paketinin açıklandığını aktaran Ayık, olması gereken bir çalışmanın hayata geçirildiğini dile getirdi.

Ayık, başvuruların ardından kredi kullandırılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bakan bey, destek konusunda belli bir limite bağlı olmadıklarını, talep yüksek olursa limiti de yükseltebileceklerini söyledi, bu da olumlu bir şey. Mağdur olabilecek işletmelerin süreci rahat atlatmaları açısından önemli bir destek. Türkiye'de turizm sektörü son derece güçlü ancak kredi desteğinin bu süreci rahatlatması birtakım işletmeler için önemli olacaktır. Thomas Cook'tan boşalan alan için birçok tur operatörü ve uçak şirketleriyle de görüşüldü. 2020 ve daha sonrasındaki sezonlarda gelecek turist sayısında herhangi bir düşüş yaşanmaması ve beklentilerimizde herhangi bir sapma olmaması için çalışmalar yapıyoruz."