Turizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi

Özellikle son günlerde Intourist Rusya firması tarafından konaklama tesislerine yapılması gereken ödemelerde kesintiye gidileceği yönünde bir takım söylemlerin yayılması üzerine adeta şok yaşayan bölge otelcileri GETOB öncülüğünde bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı aldı.

GÜNEY EGELİ OTELCİLER ALACAKLARININ TAHSİLİ KONUSUNDA KARARLI

Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından ağır darbe alan Güney Egeli konaklama tesis işletmecileri, iflasın bölge turizmine ve ekonomisine verdiği zararın nasıl karşılanacağına yönelik açıklamaların henüz bir karşılığının bulunamadığından yakınırken; İntourist Rusya’dan ödemelerle ilgili gelen bazı çelişkili açıklamalar üzerine GETOB öncülüğünde bir araya geldi.

Yapılan toplantıda Thomas Cook’un iflasının hemen sonrasında İntourist Rusya üst düzey yetkilisinin “Ege ve Akdeniz’e Sarpedon Travel üzerinden gelen rezervasyonlarda herhangi bir sıkıntı yok, kış ve yaz operasyonları İntourist Rusya olarak devam edecek” şeklinde yaptığı açıklamalara destek olmak üzere İntourist Rusya’ya cüzi fiyatlarla kontenjan ayırdıklarını belirten konaklama tesisi işletmecileri, bu desteğin Güney Ege’de bulunan ve çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli konaklama tesislerin oluşturduğu işletmelerden geldiğinin unutulmamasını istedi.

Thomas Cook’un iflasıyla başlayan sıkıntılı dönemde İntourist Rusya’ya zaten normalin altında fiyatlarla yer verilmesine rağmen kesilen Eylül-Ekim fatura bedellerinin ödenmemiş olmasından duydukları rahatsızlığa dikkat çeken bölge turizmcileri Neşet Koçkar’ın duyarlılık göstermesini ve alacaklarının kesintisiz ödenmesini bekliyorlar.