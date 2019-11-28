FİNANS

Turizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi

TURİZM HABERLERİ  | 28.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

2019 turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte Thomas Cook'un iflası ile başlayan süreçte Güney Ege bölgesinde bulunan ve birçoğunu Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) üyelerinin oluşturduğu Konaklama Tesisi işletmecileri farklı sıkıntılarla baş etmeye çalışırken, bu defa İntorist Rusya ile fatura krizi yaşanıyor.

Turizmcilerde Thomas Cook’tan sonra İntourist Rusya endişesi

Özellikle son günlerde Intourist Rusya firması tarafından konaklama tesislerine yapılması gereken ödemelerde kesintiye gidileceği yönünde bir takım söylemlerin yayılması üzerine adeta şok yaşayan bölge otelcileri GETOB öncülüğünde bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı aldı.

GÜNEY EGELİ OTELCİLER ALACAKLARININ TAHSİLİ KONUSUNDA KARARLI

Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından ağır darbe alan Güney Egeli konaklama tesis işletmecileri, iflasın bölge turizmine ve ekonomisine verdiği zararın nasıl karşılanacağına yönelik açıklamaların henüz bir karşılığının bulunamadığından yakınırken; İntourist Rusya’dan ödemelerle ilgili gelen bazı çelişkili açıklamalar üzerine GETOB öncülüğünde bir araya geldi.

Yapılan toplantıda Thomas Cook’un iflasının hemen sonrasında İntourist Rusya üst düzey yetkilisinin “Ege ve Akdeniz’e Sarpedon Travel üzerinden gelen rezervasyonlarda herhangi bir sıkıntı yok, kış ve yaz operasyonları İntourist Rusya olarak devam edecek” şeklinde yaptığı açıklamalara destek olmak üzere İntourist Rusya’ya cüzi fiyatlarla kontenjan ayırdıklarını belirten konaklama tesisi işletmecileri, bu desteğin Güney Ege’de bulunan ve çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli konaklama tesislerin oluşturduğu işletmelerden geldiğinin unutulmamasını istedi.
Thomas Cook’un iflasıyla başlayan sıkıntılı dönemde İntourist Rusya’ya zaten normalin altında fiyatlarla yer verilmesine rağmen kesilen Eylül-Ekim fatura bedellerinin ödenmemiş olmasından duydukları rahatsızlığa dikkat çeken bölge turizmcileri Neşet Koçkar’ın duyarlılık göstermesini ve alacaklarının kesintisiz ödenmesini bekliyorlar.

Farklı isimler ve gerekçelerle alacaklarından kesinti yapılmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerinin altını çizen işletmeciler, “Biz zor zamanında İntourist Rusya’ya destek vermiştik, şimdi bu destek ve verdiğimiz hizmetin karşılığı İntourist’ten istemek en doğal hakkımızdır. Bazı duyumlarda alacaklarımızdan birtakım kesintiler yapılacağı ifade ediliyor. Bu tam bir fiyasko olur.

Böyle bir yola gidilirse, bizler de tüm bölge tesisleri olarak GETOB öncülüğünde birlikte hareket ederek kontenjan verilmemesi dahil bir takım kararlar almak durumunda kalacağız. Bu durumdan zarar gören sadece biz olmayacağız, sayın Neşet Koçkar’ın bizlerin haklı talebini görmezden geleceğini düşünmüyoruz" dediler.

KAYNAK:İHA

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
Tüm zamanların rekorunu kırdıTüm zamanların rekorunu kırdı
Turizmcilerin yüzü gülüyor: Talepler varTurizmcilerin yüzü gülüyor: Talepler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Thomas Cook Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Türkiye'de ilk kez üretildi! Kilosu 350 TL'ye satılıyor

Türkiye'de ilk kez üretildi! Kilosu 350 TL'ye satılıyor

Memurlar dikkat! Ucuza alabilirsiniz

Memurlar dikkat! Ucuza alabilirsiniz

Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya tüm yılların rekorunu kırdı

Antalya tüm yılların rekorunu kırdı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya 15 milyon turistle rekora imza attı

Tüm zamanların rekorunu kırdı

Ara tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

Turizmcilerin yüzü gülüyor: Talepler var

Ara tatilde termal rezervasyonları yüzde 50 arttı

Ara tatilde termal rezervasyonları yüzde 50 arttı

Rakam açıkladı! Rus turistte tüm zamanların rekoru

Rakam açıkladı! Tüm zamanların rekoru geldi

Antalya tüm yılların rekorunu kırdı

Antalya tüm yılların rekorunu kırdı

Küçük otelciler: Konaklama vergisi turistten alınsın

'Konaklama vergisi turistten alınsın' talebi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.