Turizmcilerden 'tatil dolandırıcıları' uyarısı

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde sevindirici bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin turist sayısı açısından rekora doğru koştuğunu vurgulayan Atmaca, tatil dolandırıcılarının bu güzel tabloya gölge düşürdüğünü ifade etti.

Dolandırıcıların turizm sektörünü de hedef aldığına dikkati çeken Atmaca, şunları kaydetti:

"Hareketli bir sezon yaşıyoruz. Antalya'da 16 milyon, ülke genelinde ise 50 milyon turist hedefini gerçekleştirmek üzereyiz. Ancak tatil dolandırıcıları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. En son geçen hafta bir mağduriyet oldu. Otellerin web sayfaları kopyalanarak, yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bunun örnekleri de çoğalmaya başladı. Bir gece operasyonunda insanlar mağdur ediliyor. Tatil için para yatırmışsınız, otele geliyorsunuz ama rezervasyonunuz yok. Çünkü siz o gece kurulan bir internet sayfasından tatilinizi almışsınız, bizim ise bu tatilden haberimiz yok."

Bu tür olayların ülkeye ve otellere zarar verdiğini anlatan Atmaca, "Tüketici parasını ödemiş, tatil yapmak istiyor, otel de para almamış, rezervasyondan haberi olmadığını söylüyor. Burada çıkan hengameyi düşünebiliyor musunuz? Bu durumdan diğer turistler de zarar görüyor, otelin de ülkenin de imajı zedeleniyor." diye konuştu.