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'Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi'

TURİZM HABERLERİ  | 06.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamların, Türkiye'nin turizm sektörü açısından 2019'da tekrar bir rekor kıracağını gösterdiğini belirtti.

'Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamların, Türkiye'nin turizm sektörü açısından 2019'da tekrar bir rekor kıracağını gösterdiğini belirtti.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'nın 4 ayda 1 milyon 560 bin 862 turist ağırladığını aktardı. Nisan ayındaki yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterdiğini ifade eden Ayık, bu artışın sadece Antalya'da değil, ülke genelinde yaşandığını kaydetti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi ağırladığını söyleyen Ayık, yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artış olduğunu belirti.

Gerek Antalya'ya gerekse ülke geneline gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre ciddi bir artış yaşandığını vurgulayan Ayık, "Türkiye, 2018 yılını oldukça iyi geçirdi. Sayısal anlamda rekor yılıydı. Yılın ilk dört ayında İstanbul'da, Antalya'da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019'da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak." dedi.

TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 10'UN ÜZERİNDEN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yıl sonunda yabancı misafir sayısının 50 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini kaydeden Ayık, turizm sektöründe sayısal gelişmelerin yanı sıra gelirde de bir iyileşme söz konusu olduğunu ifade etti.

Geçen yıl gelirde bir artış yaşandığına işaret eden Ayık, "2018 yılında gelirdeki iyileşme yüzde 12'nin üzerinde. Bu yıl da buna ilave yüzde 10'un üzerinde bir iyileşmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Osman Ayık, iç pazarda da önemli ölçüde artış yaşandığını söyledi.

Yıllardır iç pazarı büyütmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Ayık, Türk turizminin sürdürülebilir şekilde yoluna devam etmesinin temel kaynaklarından bir tanesinin iç pazar olduğunu vurguladı.

Bu açıdan iç pazarı son derece önemsediklerinin altını çizen Ayık, iç pazarın gelişmesi için blok tatiller ile okul tatillerinin bölgelere göre yeniden belirlenmesi konusunda düzenleme yapılmasını istedi.

'12,5 MİLYON YERLİ MİSAFİRİN SEYAHAT ETMESİ LAZIM'

Türkiye'nin iç pazar potansiyelini rekabet halinde olduğu ülkelerdeki seviyeye ulaştırması gerektiğine işaret eden Ayık, şunları söyledi:

"İspanya'ya 80 milyon civarında yabancı misafir gider, yüzde 25'i oranında da yani 20 milyonluk da iç pazar potansiyeli vardır. Türkiye 50 milyon yabancı misafir ağırlayan bir ülke olacaksa 2019 yılında, 12,5 milyon yerli misafirin de seyahat etmesi, konaklama tesislerinde kalması, tatil yapar hale gelmesi lazım ki İspanya ile aynı seviyede rekabet etme şansımız olsun."

Ayık, Türkiye'de iç pazardaki hareketliliğin 10 milyonun altında olduğunu sözlerine ekledi.


KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
turizm Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)

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