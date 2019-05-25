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Turizmde bayram hareketliliği! Oteller neredeyse doldu

TURİZM HABERLERİ  | 25.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinde seyahat edecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde olacağını, bunun da 10 milyar TL'lik ekonomik değer yaratacağını söyledi. Öte yandan bayrama yaklaşık 10 gün kala çoğu tesisin yüzde 90-95 oranında dolduğu belirtildi.

Turizmde bayram hareketliliği! Oteller neredeyse doldu

Ramazan Bayramı tatilinin 2 ay öncesinden 9 gün olarak ilan edilmesi ve okulların kapanma dönemine denk gelmesiyle iç turizm hareketliliği bekleniyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatil döneminin, iç pazarın en hareketli, dinamik olduğu dönem olduğunu söyledi. 9 günlük blokun uzun tatil fırsatı sunduğuna dikkati çeken Ayık, bu sürenin yurt içi ve yurt dışına seyahatlerinde hareketli bir dönem olacağını kaydetti.

AKDENİZ VE EGE SAHİLLERİNE AKIN

Bayram tatiline sadece kıyı bölgeler olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Ayık, Türkiye genelinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Mevsim açısından en çok ilgiyi Antalya ve Ege sahillerinin gördüğünü anlatan Osman Ayık, Pamukkale, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerinde de yoğun hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Ayık, en önemli hareketliliğin, büyükşehirlerde yaşayan insanların bayram vesilesiyle memleketlerindeki eş-dost, akraba ziyaretleri olacağına dikkati çekti.

'OTELLERDE 300-400 BİN KİŞİ'

Türkiye genelinde nitelikli, belgeli toplam 1.5 milyon yatak olduğunu belirten Ayık, yüzde 30'unun iç pazar müşterisiyle dolmasının beklendiğini, bu rakamın da yaklaşık 300-400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini gösterdiğini söyledi. Osman Ayık, memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişi sayısının ise 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. TÜROFED Başkanı Ayık, “Otellerde konaklayacak misafirlerin yaratacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yarattığı katkı muhtemelen 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir" dedi.

'TATİLLER YILBAŞINDA AÇIKLANSIN'

Sektör olarak blok tatillerin yılbaşında açıklanmasının, yıllardır talep ettikleri çok önemli bir konu olduğuna değinen Ayık, “Çünkü yılın başında blok tatil olabilecek günler, sadece bayram değil, diğer resmi tatillerin hepsi için geçerli. Blok hale çevrilebilecek resmi tatiller varsa ve bunlar yılbaşında açıklanırsa insanların ileriye dönük plan yapmaları kolaylaşacak ve tatil paketlerini daha erkenden alabilecek. Bu da daha ekonomik ve indirimli paketlerle tatil almalarını sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda, tatillerin yılbaşından itibaren ilan edilmesi son derece yerinde olacaktır" diye konuştu.

'BAYRAMA YOĞUN TALEP'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram tatilinin yaklaşık 2 ay önceden 9 gün ilan edilmesinin vatandaşların önceden ve indirimli fiyatlara tatil planı yapmaları açısından önemli olduğunu belirtti. Yağcı, “Bu gerçekten tatilciler için bir fırsat sundu. Hem tatil planı hem de bölge ve otel seçimi konusunda önemli destek sağladı. Faydasını sektör olarak da gördük. Tatil döneminde hem yurtdışı pazarından yoğun talep olması hem de tatili erken planlama fırsatından kıyı bölgelerinde bayramda ciddi bir talep oluştu" dedi.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 95-100'E ULAŞTI

Bayrama yaklaşık 10 gün kala çoğu tesisin yüzde 90-95 oranında doluluğa ulaştığını kaydeden Erkan Yağcı, son haftanın ise rezervasyon hareketliliğinde çok yoğun olduğunu dile getirdi. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri verilerine göre, rezervasyonlarda çift haneli ciddi artış olduğunu vurgulayan Yağcı, “Şimdiden kıyı bölgelerimiz ve Antalya'da bayram tatilini yüzde 95, yüzde 100'e varan doluluklarla geçireceğimizi söyleyebiliriz. Tesislerimiz bayramda yüzde 20'nin üzerinde iç pazar kontenjanı ayırdı ve bu da yüzbinleri ifade ediyor" şeklinde konuştu.

'SON DAKİKAYA KALANLAR SIKINTI YAŞAR'

Tatil planlamasının önceden yapılmasının hem istenilen bölge ve otellerde yer bulabilme hem de fiyat açısından çok önemli olduğunu aktaran Yağcı, özellikle bayram dönemleri için uyarıda bulundu. Son yıllarda bayramlardaki tatil alışkanlığının ciddi şekilde arttığına işaret eden Yağcı, “Dolayısıyla son dakikaya kalanların hem tesis bulma hem de istedikleri bölgeye gitme konularında sıkıntıları olacaktır. Özellikle fiyatlarda son dakikaya kaldıklarından erken rezervasyon indirimlerinden faydalanamama gibi bir durum söz konusu. Mutlaka tatillerini önceden planlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı turizm

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