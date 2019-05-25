Turizmde bayram hareketliliği! Oteller neredeyse doldu

Ramazan Bayramı tatilinin 2 ay öncesinden 9 gün olarak ilan edilmesi ve okulların kapanma dönemine denk gelmesiyle iç turizm hareketliliği bekleniyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatil döneminin, iç pazarın en hareketli, dinamik olduğu dönem olduğunu söyledi. 9 günlük blokun uzun tatil fırsatı sunduğuna dikkati çeken Ayık, bu sürenin yurt içi ve yurt dışına seyahatlerinde hareketli bir dönem olacağını kaydetti.

AKDENİZ VE EGE SAHİLLERİNE AKIN

Bayram tatiline sadece kıyı bölgeler olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Ayık, Türkiye genelinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Mevsim açısından en çok ilgiyi Antalya ve Ege sahillerinin gördüğünü anlatan Osman Ayık, Pamukkale, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerinde de yoğun hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Ayık, en önemli hareketliliğin, büyükşehirlerde yaşayan insanların bayram vesilesiyle memleketlerindeki eş-dost, akraba ziyaretleri olacağına dikkati çekti.

'OTELLERDE 300-400 BİN KİŞİ'

Türkiye genelinde nitelikli, belgeli toplam 1.5 milyon yatak olduğunu belirten Ayık, yüzde 30'unun iç pazar müşterisiyle dolmasının beklendiğini, bu rakamın da yaklaşık 300-400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini gösterdiğini söyledi. Osman Ayık, memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişi sayısının ise 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. TÜROFED Başkanı Ayık, “Otellerde konaklayacak misafirlerin yaratacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yarattığı katkı muhtemelen 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir" dedi.