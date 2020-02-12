FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Turizmde erken rezervasyonlar 40 milyar dolar hedefini destekliyor

Turizmde erken rezervasyonlar 40 milyar dolar hedefini destekliyor

TURİZM HABERLERİ  | 12.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Çorabatır, "Bu yılki 40 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Erken rezervasyonlar da bu hedefi destekler nitelikte." dedi.

Turizmde erken rezervasyonlar 40 milyar dolar hedefini destekliyor

Geçen yılı yaklaşık 52 milyon turist ve 34 milyar 520 milyon dolarlık rekor gelirle kapatan turizm sektöründe, bu yıl gelirin 40 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, 2019'da ağırladığı turist sayısı ve turizm geliriyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bir önceki yıla göre gelirde yüzde 17'lik artış kaydeden sektör, bu yıl da yüzde 15'lik bir büyüme bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, 2015'te 41 milyon 618 bin turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin, turizmden 31 milyar 465 milyon dolar gelir sağladığını, 2016'da turist sayısının 31 milyon 365 bine, gelirin de 22 milyar 107 milyon dolara düştüğünü bildirdi.

2017'yi toparlanma yılı olarak değerlendiren Çorabatır, Türkiye'nin gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektörün iş birliğinde geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Çorabatır, Türkiye'nin hem turist sayısında hem de gelirde rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Turist sayısı değil, gelir odaklı çalışma yürütülüyor

Çorabatır, bu yıl ise gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının ve özel sektörün turizm gelirini artırmaya yönelik hedefler belirlediğini bildirdi.

Turist sayısı değil, gelir odaklı bir çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Çorabatır, "Gelirimizi artırdığımız ve hedeflerimizde herhangi bir şaşma olmadığı takdirde 2020'de gelir noktasında yaklaşık yüzde 15'lik bir büyümeyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamayı planlıyoruz. 2019'u kişi başı geliri 660 dolarla kapattık, bu yıl bu payı 700 dolara çekersek, artan müşteriyle turizm gelirini yaklaşık 5 milyar dolar daha artırabileceğimizi tahmin ediyorum." diye konuştu.

Bu yılki 40 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlendiğini anlatan Çorabatır, "Erken rezervasyonlar da bu hedefi destekler nitelikte. Kasım ile ocak arasındaki rakamlar sevindirici, önümüzde 2 aylık daha bir süre var, bunları da görmemiz gerekiyor." dedi.

Turizmin dünyada önemli bir sektör haline geldiğini vurgulayan Çorabatır, Türkiye'de de stratejik bir sektör olarak ilan edilmesi ve desteklenmesinin kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
Türkiye'nin turizm geliri 2019'da yüzde 17 arttıTürkiye'nin turizm geliri 2019'da yüzde 17 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler Federasyonu, turizm, hedef,

En Çok Okunan Haberler

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Faizler sıfırlandı, fiyatlar düştü!

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Hareketlilik sürüyor... Dolar güne nasıl başladı?

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Maaşını taşıyanlara 1000 TL promosyon

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Yerli turist için kritik uyarı

Yerli turist için kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin turizm geliri 2019'da yüzde 17 arttı

Türkiye'nin turizm geliri 2019'da yüzde 17 arttı

Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı! Korona virüsü Turizmi nasıl etkileyecek?

Bakan Ersoy'dan Çinli turistler hakkında açıklama

Turizmciler yeni yıla hızlı girdi! Yeni rekorlar gelebilir

Yeni rekorlar gelebilir

Kuşadası’nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkıyor

5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Sömestr tatili nedeniyle termal tesislerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

Yüzde 50 artış var! Yoğun talep alıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.