FİNANS

'Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak'

TURİZM HABERLERİ  | 03.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu yıl turizmde çift haneli büyüme beklediklerini belirterek, "2019 yılında Türkiye'nin hedefi 50 milyon. Bizim amacımız 50 milyonun da üzerine çıkmak" dedi.

'Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu yıl turizmde çift haneli büyüme beklediklerini belirterek, "2019 yılında Türkiye'nin hedefi 50 milyon. Bizim amacımız 50 milyonun da üzerine çıkmak" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2018 yılında son derece başarılı bir sezonu tamamladığını söyledi. Türkiye genelinde turizmde yüzde 20'nin üzerinde büyüme gerçekleştiğini, Antalya'da ise bu oranın yüzde 30 seviyesinde olduğunu aktaran Ayık, "2019 yılında da bu trendin devam etmesini bekliyorduk. 2019 yılının başından itibaren hatta bizim 'pre booking' (ön rezervasyon) dediğimiz 2018 yılının sonundan itibaren başlayan rezervasyon akışlarına baktığımızda, 2019'un da Türkiye için iyi bir yıl olmasını öngörüyorduk. Şu ana kadar gerçekleşen rakamlar da bizim bu öngörülerimizi doğrular nitelikte. 2019 yılının haziran ile eylül ayları arasındaki rezervasyon rakamları son derece iyi. Birçok bölgedeki tesislerimizde yoğun doluluklar oluştu zaten. Burada hem yurt dışından gelen talep hem de yurt içinden gelen taleple birlikte birçok tesisimizde yüzde yüzleri aşan doluluklar gerçekleşti" dedi.

'ERKEN DAVRANAN EN UYGUN ALIMLARI YAPAR'

Turizmde erken rezervasyonun önemine işaret eden Osman Ayık, "Bizim hep yıllardır söylediğimiz bir konudur bu. Erken davranan en uygun alımları yapar. Bu hem iç pazar için hem de yurt dışı pazarları için geçerli. Nitekim bu sene bunu çok iyi bir şekilde deneyimliyoruz. Çok iyi bir şekilde de görüyoruz açıkçası. Bunun için de önümüzdeki süreçte erken davranmak her zaman için müşterilerimiz açısından avantajlıdır. Bu onlara her zaman için iyi alım fırsatları yaratır" diye konuştu.

'ANTALYA 15 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR RAKAMI GÖRECEK'

2019 yılında da rekor beklediklerine vurgu yapan Osman Ayık, şöyle devam etti:

"2019 yılında da çift haneli bir büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz. 2019 için Türkiye'nin hedefi 50 milyon, bizim amacımız 50 milyonun da üzerine çıkmak. 2023 hedeflerimizi revize ettik. 70 milyon hedefini koyduk. Bu seneki rakamlar 50 milyon üzerinde olacaktır. Dolayısıyla 2023 hedefimizde bir sorun olmayacağının en önemli göstergelerinden biri. Önemli iki giriş kapımız İstanbul ve Antalya'da sorun beklemiyoruz. Bu iki kapıdan da Türkiye ortalamalarına yakın ve hatta onun üzerinde büyümeleri bekliyoruz. Dolayısıyla Antalya muhtemelen 15 milyonun üzerinde bir rakamı 2019 yılında görecek. Keza İstanbul'da da 15 milyon civarında bir girişin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu iki giriş kapısında bu rakamları yakaladıktan sonra diğer noktalarla birlikte Türkiye 50 milyon yabancı misafir sayısını çok rahat bir şekilde sağlayacaktır."


KAYNAK:DHA

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’ Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’
Oda fiyatlarındaki artış turizmciyi sevindirdi Oda fiyatlarındaki artış turizmciyi sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık turizm

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Yüzde 100 zam geldi

Yüzde 100 zam geldi

Herkesi ilgilendiriyor! Zam yapılacak mı?

Herkesi ilgilendiriyor! Zam yapılacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Akın akın oraya geliyorlar!

Akın akın oraya geliyorlar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Turistler oraya akın ediyor! Tam 8 bin yıllık

Turistler oraya akın ediyor! Tam 8 bin yıllık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’

Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’

Oda fiyatlarındaki artış turizmciyi sevindirdi

Oda fiyatlarındaki artış turizmciyi sevindirdi

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

İngiliz turistlerin bu yaz Avrupa Birliği dışındaki ilk tercihi Türkiye

Her dört kişiden biri Türkiye'yi seçiyor

Bayram tatilinde 3 milyar liralık turizm geliri beklentisi

Bayram tatilinde 3 milyar liralık turizm geliri beklentisi

9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi

9 günlük bayram tatili onlara da yaradı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.