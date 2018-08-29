FİNANS

'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'

TURİZM HABERLERİ  | 29.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Avrupalı turistin ciddi bir dönüşü var. Yüzde 95 Hindistan, yüzde 88 Çin artış kaydetti. Katar'da inanılmaz artış var, yüzde 123... Yani turizmde rekorları kırarak devam ediyoruz." dedi.

'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yabancı turistlere ilişkin verileri değerlendirdi.

Bağlıkaya, açıklanan verilere göre, Türkiye'ye yılın ilk yedi ayında 21,6 milyon turist geldiğini ifade ederek, "Ülkemize 7 ayda ne kadar döviz girdisi olduğu henüz açıklanmadı ama 15 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Burada sevindirici olan Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi klasik pazarlarımızın yani Orta Avrupa pazarlarımızın geri dönmüş olması. Hani Avrupalı turistle ilgili geçmişte yaşamış olduğumuz sıkıntıların artık yavaş yavaş bertaraf edilmesi... Dolayısıyla Avrupalı turistin ciddi bir dönüşü var." diye konuştu.

Katar'dan gelen turistte yüzde 123 artış

Gelen turist sayısında ortalama yüzde 25 seviyesinde artış olmasının yanında bu oranın İngiltere'den gelen turist sayısında yüzde 37, Hollanda'dan gelen turist sayısında yüzde 29'a çıktığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Avrupa'dan gelen turist sayısı ortalamanın üzerinde. Dolayısıyla hedefe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Klasik pazarların dışında yüzde 95 Hindistan, yüzde 88 Çin artış kaydetti. Katar'da inanılmaz artış var, yüzde 123... Yani turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz. İnşallah bu trend 2019'da da aynen devam edecek ve 2023'ten önce 50 milyon turist hedefimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

"Yoğunluğun devam edeceğini öngörüyorum"

Bağlıkaya, turizmdeki canlılığın yılın geri kalanında da devam etmesini beklediklerini dile getirerek, sezonun kasım ayının ortalarına kadar devam ettiğini söyledi. Bağlıkaya, "Doluluklar yüksek devam edecektir. Bu vesileyle erken rezervasyon fırsatlarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Vatandaşlarımız erkenden rezervasyon yaparsa istediği tatili istediği yerde yapabilir. Sona kaldığınız zaman hem fiyatlar çok daha yüksek olabilir hem istediğiniz yerde ve standartta bir otelde yer bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla eylül ve ekim de Türkiye için yüksek sezondur. Hatta kasımın bir kısmına kadar bayram yoğunluğu kadar olmasa da bir yoğunluğun devam edeceğini öngörüyorum." ifadelerini kullandı. AA

PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldiTemmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜRSAB turist Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı

Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi

Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL

E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL

Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı

Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.