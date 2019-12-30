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  4. Turizmde yeni rekor geldi

Turizmde yeni rekor geldi

TURİZM HABERLERİ  | 30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin ilk 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Turizmde yeni rekor geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak- Kasım 2019 sınır verilerine göre; geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’yi yüzde 14,31 artışla 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaret etti. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı 9 aylık verilerde yurtdışı ikametli vatandaş sayısı da 5 milyon 136 bin 324 oldu. Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11,41 artış ile 2 milyon 190 bin 622 oldu.

Yılın bitmesine 1 ay kala toplam 48 milyon 46 bin ziyaretçi sayısına ulaşan Türkiye’nin, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un 51 milyon turist hedefine yaklaştığı görüldü.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,42 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 11,57 artış ile Almanya ikinci, yüzde 13,30 artış ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi. Kasım ayında ise; yine bir önceki yılın aynı ayına göre Bulgaristan yüzde 8,35 artışla birinci, Rusya Federasyonu yüzde 36,85 artışla ikinci, Almanya da yüzde 4,32 artışla üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan ile İran takip etti.

DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ VERİLERİ

Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncılığını korudu. UNWTO'nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu. Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6ncı ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da en çok turisti ağırlayan 4’üncü ülke oldu.

Kaynak: DHA

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