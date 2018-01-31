FİNANS

Turizmden 26.3 milyar dolar geldi

31 Ocak 2018 17:18

Türkiye, 2017'de 26.3 milyar dolar turizm geliri elde etti. Yabancıların ortalama harcaması 630 dolar oldu.

Turizmden 26.3 milyar dolar geldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılının son çeyreğine ait turizm istatistiklerini açıkladı.
 
Buna göre turizm geliri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar, 2017 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar oldu.
 
Turizm gelirinin yüzde 77,7’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 5 milyar 59 milyon 897 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 49 milyon 290 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
 
2017 yılında ise gelirlerin yüzde 77,4’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,6’sı yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu yılki gelirin 21 milyar 461 milyon 603 bin dolar’ını kişisel harcamalar, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
 
Kişi başı turist harcaması 630 dolar 
 
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 687 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde kişi başına ortalama harcama 681 dolar, yabancıların ortalama harcaması 630 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 903 dolar olarak gerçekleşti.
 
Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 8 milyon 248 bin 929 kişi oldu. Bunların yüzde 83,2’sini 6 milyon 861 bin 894 kişi ile yabancılar, yüzde 16,8’ini ise 1 milyon 387 bin 35 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
 
Ziyaretçi sayısı yüzde 23 arttı
 
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak 38 milyon 620 bin 346 kişi oldu. Bunların yüzde 83,1’ini 32 milyon 79 bin 527 kişi ile yabancılar, yüzde 16,9’unu ise 6 milyon 540 bin 819 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
 
Turizm giderinde yarıdan fazla artış yaşandı
 
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,2

 

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Turizm Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın