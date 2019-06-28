FİNANS

Türkiye ilk 5 ayda 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı

TURİZM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye yılın 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye ilk 5 ayda 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Turizmde yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayı verilerine göre yüzde yüzde 9,35 artış gösterdi. Yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde yüzde 11,3 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 artış yakalayan Türkiye, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk 5 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ülkemize giriş yaptı.

RUSLAR YİNE İLK SIRADA

Nisan ayında ziyaretçi sayısında ilk sıraya oturan Rusya, Mayıs ayında da birinciliğini korudu. Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 410 bin 374 ziyaretçi ile ikinci sıradaki Almanya, 310 bin 4 ziyaretçi ile üçüncü sıradaki İngiltere takip etti.
Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin veriler ise şöyle:

"Rusya yüzde 20,54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9,50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada. Yüzde 26,48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan da üçüncü sırada bulunuyor. Bulgaristan’ın ardından İran geliyor".

Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise Antalya, İstanbul ve Muğla olarak gerçekleşti.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Rus turist sayısında hedef 7 milyon Rus turist sayısında hedef 7 milyon
Kapadokya'da bir ilk! Herkes davetliKapadokya'da bir ilk! Herkes davetli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turizm turist ziyaretçi sayısı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dolarda gözler bu toplantıda

Dolarda gözler bu toplantıda

Elektrik fiyatı 1 Temmuz'da zamlanıyor

Elektrik fiyatı 1 Temmuz'da zamlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

Nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

Okuyucu Yorumları 2 yorum
turizm hisseleri sürünüyor
HELAL OLSUN RUSLARA,ALMANLARI YİNE KATLAMIŞLAR:)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus turist sayısında hedef 7 milyon

Rus turist sayısında hedef 7 milyon

Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek

Kapadokya'da bir ilk! Herkes davetli

Güney Ege'de yerli turist turizmciye bayram ettirdi

Güney Ege'de yerli turist turizmciye bayram ettirdi

Antalya'ya bayramda 400 bin turisti ağırladı

Bayram bitti, şimdi gözler o günde

TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi: Esnafa zarar veriyor

'Her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi!

Turizmciler bu yıl rekor bekliyor!

5 yıl sonra... Rekor bekleniyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.