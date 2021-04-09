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Türkiye'nin Hepsiburada'sı Hepsifly ile artık göklerde!

TURİZM HABERLERİ  | 09.04.2021 14:04 | Son Güncelleme

20 yılı aşkın süredir Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük eden Hepsiburada, inovasyon ve girişimcilik ruhuyla yaptığı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni nesil online alışveriş deneyimini uçtan uca çevreleyen ürün ve hizmetlerinin bir devamı olarak şimdi de Hepsifly markasıyla uçak bileti satışına başladı.

Türkiye'nin Hepsiburada'sı Hepsifly ile artık göklerde!

Pandemi döneminde ivme kazanan e-ticaret sektörünün lider e-ticaret platformu, teknoloji gücünü bu zorlu dönemden en çok etkilenen sektörlerden olan turizme ivme kazandırmak için seferber ederek ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Sağladığı birçok avantajla,müşterilerini sevdikleriyle birkaç tıkla buluşturan Hepsifly ile yakın dönemde seyahatler için farklı ürün ve hizmetlerde hayata geçirilecek.

TÜRKİYE’NİN HEPSİBURADA'SI HEPSİFLY İLE ARTIK GÖKLERDE!

Aylık 200 milyondan fazla ziyareti ağırlayan ve 40’a yakın kategoride, 50 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, zorlu pandemi döneminin etkileriyle şekillenen 2020 yılında, Hepsijet ile taşımacılık sektörüne, HepsiPay ile dijitalödeme çözümlerine, Hepsi express ile dakikalar içinde market, yemek, çiçekve su siparişlerinin teslimatını sağlayan online hızlı alışverişe, Hepsi Adreklam platformu ile markaların görünürlüklerine, Hepsiglobal ile e-ihracata yaptığı yatırımlara ara vermeden devam etmişti. Müşterilerine Hepsiburada güvencesiyle, yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satın alabilme imkanı tanıyan Hepsifly markası ile alışveriş deneyimini uçtan uca çevreleyen ekosistemini büyütmeye devam ederek 2021 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı.

HF Bugune Ozel Mar24-30

HEPSİFLY İLE SEVDİKLERİNİZE KAVUŞMAK ÇOK PRATİK

Hepsiburada hesabı olan herkes, yeni bir hesap oluşturmadan mevcut hesabı ile giriş yaparak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası
İşletme Belgesine sahip ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesiolan Hepsifly üzerinden seyahat hizmetlerinden yararlanabiliyor ve kayıtlı kredi kartları ile hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Basit bir kullanım mantığına sahip olan Hepsifly'da kullanıcılar, nereden nereye uçacağını, uçuş tarihlerini, kaç kişi için bilet baktığını ve hangi sınıfta uçmak istediğini seçerek, farklı uçuş seçeneklerini listeleyebiliyor.

Platformdaki “biletlerim” sekmesi Hepsiburada'nın siparişler kısmı ile bağlantılı olarak çalıştığı için, kullanıcılar satın aldıkları biletlere Hepsiburada'nın siparişler kısmından da ulaşabiliyorlar. Ayrıca alternatif turizm lokasyonlarından, seyahat için pratik önerilere farklı konularda içeriklere de kolayca erişebiliyorlar. Sadece birkaç tıkla yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinin kolayca alınabildiği Hepsifly’da lansmana özel vade farksız 3 ay taksit imkanı da mevcut.

Mükemmel müşteri deneyimi sunmak ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu herürün veya hizmeti evlerinin rahatlığında onlara ulaştırmayı hedefleyen Türkiye’nin Hepsiburadası Hepsifly markası altında yakın zaman içerisinde farklı seyahat ürün ve hizmetleri de sunmaya başlayacak.

HF Bugune Ozel Apr8-14

TURİZME VE EKONOMİYE KATKI

Değişen tüketici alışkanlıklarıyla ivme kazanan e-ticaret sektörü zorlu pandemi döneminde, 2020 yılının sadece ilk 3 ayında, 3 yılda gelinmesi beklenen noktaya ulaşırken, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü(UNWTO) tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Covid-19’un turizm sektörüne verdiği zarar 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin 3 katı seviyesinde. OECD’nin “Turizm Politikalarının Koronavirüse Yanıtı” raporunda ise 2020 yılında dünya turizminde yüzde 80’e varan bir daralma yaşandığı öngörülüyor. Dünya çapında en çok ziyaretçi ağırlayan 6. ülke konumundayer alan ülkemiz ise, 2019 yılında turizmde yaşadığı %12,2’lik büyümenin ardından, 2020 yılında dünyada yaşanan bu daralmadan benzer şekilde etkileniyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, Hepsifly’ın, Hepsiburada’nın e-ticarette sahip olduğu deneyimi ve teknolojik altyapısını turizme ve ekonomiye katkı sunmak için seferber ettiğinin altını çizen Hepsiburada Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Grup Başkanı Murat Büyümez şunları dile getirdi:

“Türkiye’nin Hepsiburadası olarak farklı ihtiyaçlara sahip tüm paydaşlarımızaiyi bir alışveriş deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor, onları anlıyor ve uygun çözüm geliştiriyoruz.Hepsifly markası da bu anlayışla pazardaki lider hizmetlerimiz arasına kattığımız yenilikçi hizmetimiz. Bölgenin lider ‘süper uygulaması’ olma ve bu topraklardan global bir başarı hikayesi çıkarma vizyonuyla tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onlara fayda sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda, Hepsiexpress ile sunduğumuz geniş ürün portföyümüzü daha da genişletmeye, Hepsiglobal ilede işletmelere birer dünya oyuncusu olma fırsatı sunuyoruz. Yeni markamızıda bu anlamda attığımız bir adım olarak görüyoruz. Hepsiburada güvencesiyle müşterilerimizin sevdiklerine kavuşmasını kolaylaştıran Hepsiflyile pandemi döneminde e-ticarete ve sektörün lideri konumundakimarkamıza artan ilginin, turizme ve ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine de katkı sunmasını umut ediyoruz.”

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