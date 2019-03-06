Bu yaz plajlar Alman turistlerle dolup taşacak! Çağrı yaptılar

Merkezi Almanya Hamburg’da bulunan uluslararası içerik yönetim ajansı UCOM Global tarafından organize edilen yayında, Türkiye’nin turizm cenneti olduğuna vurgu yapılırken Almanlar, Türkiye’ye davet edildi.

Toplam 16 sayfalık yayında Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden olan ve Türkiye’ye en fazla turist getiren FTI’ın CEO’su Dietmar Gunz da söyleşi ile yer aldı. Gunz, Türk turizmine övgüler düzerken, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Turizm sektörü hem kişisel seviyede hem de güçlü iş ilişkilerinde, Türkiye’nin güçlü ve olumlu elçisi olduğunu belirten Gunz makalesinde “Türkiye’yi henüz tam olarak tanımayan ve bir tatil destinasyonu olarak görmeyen ülkeler, Türkiye turizminin ve Türkiye’nin gelişiminde çok önemli rol oynayacak. Türkiye’ye gelen yabancı turist her yıl artmaya devam edecek.

Türk mutfağı, golf ve spor turizmi, SPA kalitesi, yılın geneline yayılan tatil olanağı bunun en büyük nedeni. Türkiye’deki yeni destinasyonlar da bu büyümeyi destekleyecek. Türkiye, çok az vize ve seyahat kısıtlaması olan güvenli bir ülke. Türkiye bizim sadece en önemli pazarımız değil aynı zamanda küresel büyüme hedeflerimiz için en önemli ülke. Üç bin kişilik ekibimizle Türkiye’nin her yerinde varız. Bu yıl da Türkiye’ye yatırım yapmaya ve Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.