Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla kıyasla güzel bir kış sezonu geçirdiklerini söyledi.

Turizmciler için kış aylarında Almanya'nın önemli pazarların başında geldiğini belirten Yağcı, bu pazarda büyüme evresine girildiğini ifade etti. Yağcı, büyümenin gelecek kış da devam etmesi halinde geçmiş yıllarda elde edilen başarının üzerine çıkılacağını, bu durumun turizmin 12 aya yayılmasında etkili olacağını dile getirdi.

Son dönemlerde kış turizminde Rusya'nın da söz sahibi olduğunu söyleyen Yağcı, geçen sene Rusya pazarında çok ciddi bir artış yaşandığını bildirdi.

Türkiye ve Antalya'ya geçen yıl en fazla turist gönderen ülkenin Rusya olduğunu belirten Yağcı, şöyle konuştu:

"Rusya'dan Türkiye'ye 6 milyon, Antalya'ya 4 milyon 800 bin kişi geldi. Türkiye ile Rusya arasında bu yılın turizm yılı ilan edilmesinin mutlaka halk bazında da çok ciddi pozitif etkisi olacaktır. Turist anlamında Rusya pazarında yüzde 5 ile 10 bandında bir artış yakalayabilir, gelirimizi de artırabilirsek başarılı bir sezon olur bizim için."