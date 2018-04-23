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Üç günlük tatilin adresi Ege oldu

TURİZM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Ege kıyılarına talep çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Özellikle Çeşme, Ayvalık, Marmaris ve Bodrum talebin yüksek olduğu, dolulukların yüksek seviyeye ulaştığı noktalar" dedi.

Üç günlük tatilin adresi Ege oldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 23 Nisan tatilinde en fazla talebin Ege kıyılarına olduğunu bildirdi.

Bağlıkaya yaptığı açıklamada, bu yıl 23 Nisan'ın pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil planlayan çok sayıda kişi olduğunu söyledi.

Üye acentelerden aldığı bilgiye göre, geçen yılla karşılaştırıldığında 23 Nisan'da tura çıkan kişi sayısının yüzde 30-50 arttığını belirten Bağlıkaya, "1 Mayıs resmi tatili de bildiğiniz gibi salı gününe denk geliyor. 23 Nisan-1 Mayıs arasındaki dönemi birleştirip daha uzun tura çıkan vatandaşlarımızın bu yöndeki paketlere ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Talebin daha çok yurt içi turlara yönelik olduğunu kaydeden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"3 günlük kısa tatil nedeniyle talep daha çok yurt içi turlara yoğunlaştı. Ege kıyılarına talep çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Özellikle Çeşme, Ayvalık, Marmaris ve Bodrum talebin yüksek olduğu, dolulukların yüksek seviyeye ulaştığı noktalar. Kültür turlarında Güneydoğu Anadolu turları, Kapadokya, Eskişehir ve Batı Karadeniz turları rağbet gördü. Kurdaki yükseliş nedeniyle yurt dışı turlara talep hızında bir parça düşme olsa da 23 Nisan ve 1 Mayıs tatillerini hafta sonu ile birleştirenler 2 gece 3 gün veya 3 gece 4 günlük paketlere ilgi gösterdi."

Bağlıkaya, KKTC'de hava sıcaklıklarının 25 derece ve üzerinde seyretmesi nedeniyle buraya da talebin yüksek olduğunu, vizesi olanların ise Avrupa gibi 1-3 saatlik uçuş destinasyonlarına, olmayanların Balkan turlarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan tatili tatil Ege

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