Uzungöllü turizmciler uyardı: Kontrol altına alınmalı

40 yıl önce çevresi mısır tarlaları ile çevrili olan Uzungöl'ün bugün bir turizm merkezi olmasında büyük emeği bulunan İnan Ailesi'nin bir ferdi olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hamit İnan, Uzungöl ve bölge turizmiyle ilgili görüşlerini açıkladı. Hamit İnan, Uzungöl’e yılda 1.5 milyona yakın araç ve 4 milyonun üzerinde ziyaretçinin geldiğini hatırlatarak "Bu rakamlar Uzungöl’ün fiziki taşıma kapasitesinin üzerindedir. Araç ve ziyaretçi girişlerinin kontrol altına alınması gereken Uzungöl, planlı şekilde yayalaştırılmalıdır” dedi.

Yabancı turist ve toplam geceleme sayısının hızla arttığı Trabzon’a ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden gelen talebin artarak sürdüğünü vurgulayan Hamit İnan, “Uzungöl’e yıllık 1 milyon 358 bin 073 araç girişi olmaktadır. Yerel araçlar düşüldüğünde 4 milyonun üzerinde ziyaretçi demektir. Bu rakam Uzungöl’ün fiziki taşıma kapasitesinin üzerindedir. O yüzden Uzungöl’e araç ve ziyaretçi girişlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir. Yeni bir ulaşım kurgusu ve plan dahilinde Uzungöl yayalaştırılmalıdır. Talep baskısı ve kaçak yapılaşma, bölge turizminin en büyük sermayesi olan Uzungöl’ü ciddi şekilde tehdit etmektedir. Uzungöl’ü koruma adına ilgili kurum ve kuruluşlar kararlı bir tutum ortaya koyamamaktadır. İmar barışı ile mevcut yapıların kayıt altına alınıp bundan sonraki süreçte kaçak yapılaşmanın önlenmesi açısından bir milat hedeflenmekteydi. Ancak ne yazık ki koruma ve kaçak yapıyla mücadele disiplini oluşturulamadığı için özellikle bölgemiz genelinde daha hızlı bir bozulma süreci yaşanmaktadır” diye konuştu.