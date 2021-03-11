Yılda 100 bin turist diş tedavisi için Türkiye’ye geliyor!

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, sağlık turizminde bu yıl 2019 rakamlarının geçilebileceğini belirterek, "2020’de diş tedavileri için Türkiye’yi tercih eden yabancıların sayısı 100 bini buldu. Dünyanın yavaş yavaş eski normale dönmesi halinde bu rakamın bu yıl en az yüzde 15 oranında artacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DİŞSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uçar, Türkiye’nin sağlık turizminde son 10 yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Sağlık turizminin son beş yıllık ortalama büyüme performansı yüzde 25 seviyelerindeydi. Pandemi yılında büyüme ivmesi doğal olarak düşüş eğilimine girdi ancak önümüzdeki günlerde aşılamanın devamı ve uluslararası uçuşların başlaması ile birlikle 2021 yılında ivmelenme bekliyoruz. 2021 yılı işlem hacimlerinde 2019 rakamlarının aşılmasını bekliyoruz. Dünyanın kayıp yıl olarak nitelendirdiği 2020’de diş tedavileri için Türkiye’yi tercih eden yabancıların sayısı 100 bini buldu. Dünyanın yavaş yavaş eski normale dönmesi halinde bu rakamın bu yıl en az yüzde 15 oranında artacağını tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.