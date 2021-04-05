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Zökün Gölü’ndeki Yüzen Adalar için yeni gelişme! Turizme kazandırılacak

TURİZM HABERLERİ  | 05.04.2021 08:44 | Son Güncelleme

Erzurum Tortum'da yer alan Zökün Gölü’ndeki Yüzen Adalar için yeni gelişme yaşandı. 6 yüzen ada turizme kazandırılacak ve adalarda ziyaretçiler için tesis yapılacak.

Zökün Gölü’ndeki Yüzen Adalar için yeni gelişme! Turizme kazandırılacak

Erzurum’un Tortum ilçesi Zökün Gölü’ndeki 6 yüzen ada, turizme kazandırılacak. Yüzen adaları ziyarete gelecekler için kompleks bir tesis yapılması amacıyla çalışmalara başlandı.

YÜZEN ADALAR TURİZME KATILACAK

Kent merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü’nde bulunan yüzen adaların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesi’nin ortaklaşa yapacağı çalışmayla yüzen adaların ülke ve kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

YÜZEN ADALAR

Yüzen adalara giden yol düzenlenirken, hazırlanan projeyle bölgeye restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında kurulacak tesis sayesinde yerli ve yabancı turistlere yüzen adaları görebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve keyifle zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan sağlanmış olacak. Restoranda satışı yapılacak ürünlerin satın alımı için yerel üreticilere öncelik verilecek ve bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlanırken yöresel ürünler de tanıtılacak.

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KUDAKA DESTEK VERECEK

Yüzen adaların turizme kazandırılmasıyla ilgili hazırlanan projeye Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) da destek verecek. ’Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı’ kapsamında desteklenen ve Tortum Belediyesi tarafından uygulanacak olan ’Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor’ projesinin protokolünü imzaladıklarını belirten KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "Tortum Belediyesi tarafından sunulan ’Tortum Yüzen Adalar Projesi’ destek almaya hak kazandı.

YÜZEN ADALAR

Yüzen Adalar Tortum ilçe merkezimize yaklaşık 5 kilometre mesafede, Erzurum merkeze ise yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü’nde bulunuyor. 6 adet yüzen adananın çevresinde yürüyüş yolları, seyir terası, restoran, araç park alanı gibi alt yapı ve üst yapı tesislerini yaptıracağız. Böylelikle yüzen adalar gibi bir doğal güzelliğimizi hem turizme kazandırmış olacağız hem de sağlanacak turizm hareketliliği ile vatandaşlarımızın gelirlerinin artmasına katkıda bulunmuş olacağız" diye konuştu.

Güven, bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın 4,5 milyon liraya mal olacağını bildirdi.

(DHA)


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