2 Ağustos 2021 Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Pandeminin başından beri altın fiyatları, finansal açıdan en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Ons altın geçtiğimiz hafta 1.832 seviyesine kadar yükseldi ancak söz konusu seviyeden satıcı bularak haftayı, yaklaşık yüzde 1.12 değer kaybederek 1.814'ten kapattı. Gram altın ise geçtiğimiz hafta, piyasaların kapanacağı cuma gününde yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.