Altında düşüş sürüyor! 10 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Özel günlerde sevdiklerine almak isteyen, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. 10 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte altında son durum...
10 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
10 Ağustos Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 488,53 TL'den yapan gram altın şu anda 483,77 TL alış ve 483,89 TL satış fiyatına sahip.
CMUHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.254,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.138,00 TL alış ve 3.199,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.633,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 1.571,00 TL alış ve 1.606,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, önceki kapanışını 816,00 TL seviyesinde tamamlamıştı. 10 Ağustos itibariyle 786,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 803,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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