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  4. 100 milyon adet madeni 5 Türl Lirası tedavüle verilmişti: Darphane'de paraların basım anı görüntülendi

100 milyon adet madeni 5 Türl Lirası tedavüle verilmişti: Darphane'de paraların basım anı görüntülendi

12.12.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet hatıra madeni para basıldı. Herkesin merak ettiği paraların basım süreci görüntülendi. Üzerinde birçok imge yer alan yeni 5 Türk Lirası madeni paraları artık Türkiye'nin birçok noktasında bulmak mümkün.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 5 TL değerinde madeni para çıkarıldığını ve tedavüle verildiğini Resmi Gazete’den duyurmuştu. Bir defaya mahsus 100 milyon adet basılan madeni 5 TL için Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise bu paranın banknot 5 lira ile birlikte kullanılacağını duyurmuştu.

Madeni 5 Türk Lira’nın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ndeki basım işlemi A Haber tarafından görüntülendi.

1 MADENİ TÜRK LİRASI İLE BENZİYOR

Hatıra parada 100 yılı anlatan birçok imge yer alıyor. Paranın bir yüzünde Atatürk portresi Bu portrenin altında 100. yılı gösteren bir logo var. Diğer yüzünde ise özel bir tasarım var. Para mevcutta kullanılan 1 lira ile aynı inceliğe sahip. Daha öncede bir çok defa hatıra para basıldı. Vatandaşlar hem hatıra parası olarak saklayabilecek hem de bu para tedavülde kullanılabilecek. Paranın basımı sürüyor.

MAKİNELERDE BİRLEŞTİRİLİYOR

Paranın basımı için 2 alan ayrılmış durumda. Dış halkası ve iç göbeği beraber basılıyor. Bunlar makinelarda birleştiriliyor ve baskıya hazır hale getiriliyor.
Şu anda Türkiye'nin birçok noktasında bu parayı bulmak mümkün.

Keşfet

"TÜRKİYE YÜZYILI" LOGOSU

"TÜRKİYE YÜZYILI" LOGOSU
100. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor.

DIŞ HALKADA "SELÇUKLU YILDIZI"

DIŞ HALKADA "SELÇUKLU YILDIZI"

Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

SELÇUKLU YILDIZININ SOLUNDA "TL SİMGESİ", SAĞINDA İSE "TC"

SELÇUKLU YILDIZININ SOLUNDA "TL SİMGESİ", SAĞINDA İSE "TC"

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "TL simgesi", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı.

PARANIN AĞIRLIĞI 8,25 GRAM

PARANIN AĞIRLIĞI 8,25 GRAM

Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

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Anahtar Kelimeler:
madeni para
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