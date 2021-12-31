120 milyon TL büyük ikramiye ne zaman belli olacak? 2022 yılbaşı Milli Piyango Bilet Sorgulama BURADA!

120 milyon TL'lik büyük ikramiye saat kaçta ne zaman belli olacak? Tüm Türkiye bu sorunu yanıtını merak ediyor. Hem 12 milyon TL hem de 120 milyon TL'lik büyük ikramiye bu gece belli olacak. 23:00'te başlayacak büyük ikramiye çekilişi öncesinde araştırmalar şimdiden başladı. Saatler sonra Milli Piyango sonuçları belli olacak. Milli Piyango sorgulama sayfası... MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA: MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BİLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? HIZLI BİLET SORGULAMA...

Herkesin gözü bu gece çekilecek 120 milyon TL'lik 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine çevrildi. 12 milyon TL'lik çekilişle birlikte gece sonunda Milli Piyango Sıralı Tam Liste ile birlikte hızlı sorgulama ekranı da Mynet içerisinde sizlerle olacak. Ayrıca Milli Piyango çekilişi canlı yayınını da anlık olarak takip edebilirsiniz.

Milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Milli Piyango çekilişine artık saatler kaldı. 2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama işlemini Mynet MPİ özel sayfasından yapabilirsiniz. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi canlı olarak ekranlara gelecek.