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120 milyon TL büyük ikramiye ne zaman belli olacak? 2022 yılbaşı Milli Piyango Bilet Sorgulama BURADA!

31.12.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla saatler kala en çok merak edilen konuların başında da 2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama işlemi geliyor. Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen özel çekilişle birlikte insanlar hayallerinin gerçeğe dönüşmesini umuyor. Bu nedenle 2022 Milli Piyango Sonuçları öncesinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kime çıkacağı merakla takip ediliyor. Milli Piyango 2022 büyük ikramiye öncesinde nefesler tutuldu.

120 milyon TL'lik büyük ikramiye saat kaçta ne zaman belli olacak? Tüm Türkiye bu sorunu yanıtını merak ediyor. Hem 12 milyon TL hem de 120 milyon TL'lik büyük ikramiye bu gece belli olacak. 23:00'te başlayacak büyük ikramiye çekilişi öncesinde araştırmalar şimdiden başladı. Saatler sonra Milli Piyango sonuçları belli olacak. Milli Piyango sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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SON DAKİKA: MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI BİLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? HIZLI BİLET SORGULAMA...

Herkesin gözü bu gece çekilecek 120 milyon TL'lik 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine çevrildi. 12 milyon TL'lik çekilişle birlikte gece sonunda Milli Piyango Sıralı Tam Liste ile birlikte hızlı sorgulama ekranı da Mynet içerisinde sizlerle olacak. Ayrıca Milli Piyango çekilişi canlı yayınını da anlık olarak takip edebilirsiniz.
Milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Milli Piyango çekilişine artık saatler kaldı. 2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama işlemini Mynet MPİ özel sayfasından yapabilirsiniz. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi canlı olarak ekranlara gelecek.

AMORTİ BİLET NE ANLAMA GELİYOR?

AMORTİ BİLET NE ANLAMA GELİYOR?
Eğer biletinize amorti isabet ederse satın aldığınız biletin ücretini geri alabiliyorsunuz. 2022 yılbaşı özel çekilişi bu akşam 17:00'de başlıyor. 12 bin TL ve 12 milyon TL kazandıran numaralar bu akşam belli olacak. 23:00'te ise Milli Piyango büyük ikramiye belli olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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