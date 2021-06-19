19 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselişe geçer mi?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından enflasyon kararlarından beklentisini bulamayan FED 2023 faiz planlarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından piyasada yaşanan değişimler kripto para piyasasında da gözlemlendi. Bitcoinler ve altcoinler değer kaybetmeye başlarken yatırımcılar yaşanacak anlık gelişmelere odaklandı. Hafta içinde 344 binleri gören bitcoin yaşadığı düşüş ile 311 bin seviyelerine indi. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin yükselişe geçer mi? İşte ayrıntılar...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

Yaşanan FED gelişmeleri ekonomi üzerinde oldukça etkili oldu. Aldıkları 2023 faiz oranlarını açıklayan FED'in bu açıklaması dolar üzerinde bir artış yaşanmasına neden olurken, bitcoin piyasasında hızlı bir düşeşe sebep oldu.

BİTCOİN NE KADAR? 19 Haziran Cumartesi an itibarıyla 1 Bitcoin fiyatı 35 bin 56 dolar. Hafta içerisinde ani bir çıkışı salı gün gerçekleştirerek 40 bin 530 seviyelerine ulaşsa da yaşadığı düşüş ile bugün 35 bin seviyelerine kadar indi.

DOGOCOİN NE KADAR OLDU? Elon Musk'un açıklamaları ile hızlı yükselişler yaşayan Dogecoin birçok yatırımcının ve al sat yapanların gözdesi haline geldi. An itibari ile bir dogocoin ise 344 bin 94 dolar seviyelerinde seyrini koruyor.