2022 Asgari ücrete zam gelecek mi, kaç TL olacak? İşte son 'asgari ücret zammı' açıklaması!

Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ve detaylar asgari ücretli çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuya dair son açıklama ise AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin yaptığı açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI 2022?

Asgari ücret ile ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan geldi. Asgari ücrete olası zamla ilgili açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.