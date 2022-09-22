2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı merak konusu oldu. 2022'nin dokuzuncu faiz karar metni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz tarafından yayımlanacak. Peki, Eylül 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe (bugün) açıklanacak. Para Politikası Kurulu toplantılarında alınan faiz kararı ve faiz karar metni gerekçeleri ile yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: -

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."