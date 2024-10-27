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  4. 300 Binden fazla takipçisi olan influencerlara okul yolu gözüktü! Bakanlıklar bir araya geldi... 1 Boyunca yüz yüze eğitim alacaklar!

300 Binden fazla takipçisi olan influencerlara okul yolu gözüktü! Bakanlıklar bir araya geldi... 1 Boyunca yüz yüze eğitim alacaklar!

27.10.2024 07:40
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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliği ile 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ile ilk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerine (influencer), pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkelere ilişkin eğitim verileceği ifade edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğindeki eğitim programına ilişkin, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Özdenetim Kurulu temsilcileri, reklam sektörü temsilcileri ve kamuoyunda 'influencer' olarak bilinen ve takipçi sayılarıyla etkileyici güçleri yüksek sosyal medya etkileyicilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendiği belirtildi.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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300 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ OLAN İNFLUENCERLARA OKUL YOLU GÖZÜKTÜ!

Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, reklam ve paylaşımınların tüketiciyi doğrudan etkilediği aktarılarak şu cümleler kullanıldı:

"Günümüzde dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Tecrübe etmekte olduğumuz bu dijital gelişmeler; tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Ticaret Bakanlığı'mızca hem tüketicilerin sosyal medya platformlarında en iyi şekilde korunması hem de reklam verenlerin daha sağlıklı ticari bir iletişim kurabilmesi amacıyla; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' hayata geçirilmiştir"

Eğitimde, tüketici haklarından vergi mevzuatına, sosyal medya reklamlarının etik kurallar çerçevesinde nasıl yönetileceğinden reklamda kişisel verilerin korunmasına kadar geniş bir yelpazede güncel bilgilerin aktarılacağı 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' ile sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor.

300 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ OLANLARA ÖNCELİK VERİLDİ

300 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ OLANLARA ÖNCELİK VERİLDİ

İlk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerinin katılabileceği eğitim programında, sosyal medya etkileyicileri pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkeleri öğrenme fırsatı bulacak.

İLK EĞİTİM 25 KASIM'DA YAPILACAK

İLK EĞİTİM 25 KASIM'DA YAPILACAK

İlki 25 Kasım'da düzenlenecek ve 1 yıl boyunca 2 ayda bir yüz yüze yapılması planlanan eğitimi tamamlayan katılımcılara, katılım belgesi verilecek ve isimleri Reklam Özdenetim Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanacak. Böylelikle yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicileri, markaların gözünde de kendilerini farklı kılacak.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ticaret Bakanlığı influencer
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