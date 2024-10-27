300 Binden fazla takipçisi olan influencerlara okul yolu gözüktü! Bakanlıklar bir araya geldi... 1 Boyunca yüz yüze eğitim alacaklar!

"Günümüzde dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Tecrübe etmekte olduğumuz bu dijital gelişmeler; tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Ticaret Bakanlığı'mızca hem tüketicilerin sosyal medya platformlarında en iyi şekilde korunması hem de reklam verenlerin daha sağlıklı ticari bir iletişim kurabilmesi amacıyla; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' hayata geçirilmiştir"