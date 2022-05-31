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3600 ek gösterge için çalışmalar tamam! Kapsam genişliyor... İşte zamlı emekli maaş ve ikramiyeleri

31.05.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tamamlanan 3600 ek gösterge düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Hazırlanan düzenlemenin emekli ikramiyesi ve maaşlarında yüzde 25’e varan artış yapması planlanıyor. Ancak polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini kapsayan 4 meslek grubu için kapsam değişikliğine gidileceği öğrenildi. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak? İşte detaylar...

Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge düzenlenmesi tamamlandı. Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

YILBAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini kapsayan 4 meslek grubu için hazırlık yapılmıştı. Ancak düzenleme ile bu hizmet kollarının statü içinde farklılaşan adımları da atılmış olacak. Yani dört meslek grubunu kapsayan düzenlemenin kapsamı böylece genişletilecek. 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışırken memurların maaşlarına çok küçük oranda etki edecek. Ancak emekli ikramiyesi ve emekli maaşı konusunda önemli bir kazanım sağlayacak. Hazırlanan düzenlemenin emekli ikramiyesi ve maaşlarında yüzde 25’e varan artış yapması planlanıyor. Ancak yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti. Yapılan teknik toplantılar sonrasında Bakan Bilgin de ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız" demişti. Cumhurbaşkanı'na sunulacak düzenleme eğer yeni bir rötuş gerektirmezse Meclis'e gelecek.

SENDİKADAN YANSITMA ORANI ISRARI

Memur Sendikaları hazırladıkları taslaklarda, ek göstergelerde yapılan düzenlemeler kadar memur maaşlarına da yansıyacak şekilde “tazminat yansıtma oranı”nda da ayarlamalar yapılmasını talep etmişti. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre yapılan son görüşmelerde memur sendikaları tazminat yansıtma oranlarının ayarlanmasını şart koştular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “hazırlıklarını bitirdiği” haberlerinin verildiği saatlerde yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bir açıklama yaparak, “Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de yaptığı açıklamada, uzun süredir ek göstergelerin tazminat yansıtma oranıyla birlikte yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda ısrarlı olduğu ve taslak hazırlıklar sunduğu kaydedildi.

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ

Genel Müdür

Genel Müdür
Mevcut ek gösterge: 6400 Düzenleme sonrası ek gösterge: 6800 Mevcut emekli maaşı: 14.217 Mevcut emekli ikramiyesi: 303.736 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 14.295 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 303.561

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı
Mevcut ek gösterge: 3600 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4800 Mevcut emekli maaşı: 9.800 Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 10.407 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 269.304

Üniversite Genel Sekreteri

Üniversite Genel Sekreteri
Mevcut ek gösterge: 3600 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300 Mevcut emekli maaşı: 9.310 Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.447 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352

Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı

Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı
Mevcut ek gösterge: 3000 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300 Mevcut emekli maaşı: 5.627 Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.999 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri
Mevcut ek gösterge: 3000 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.627 Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kamunun diğer çalışan asıl işi yapan memurların hakkı yeniyor. dengesizlik ve iş dağlımında denge bozacak. nekadar ekmek okadar köfte olacak.

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