7 Temmuz Altın Fiyatları: Bugün (7 Temmuz) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Alın fiyatların 7 Temmuz itibariyle bir yükseliş yaşanırken, çeyrek altın bu sabaha 823 seviyesinde başladı. Yarım altın ise 7 Temmuz gününü, bir önceki kapanış seviyesine yakın bir seyirde açtı. Ons altın fiyatı uzun süredir, 1800 doların altında seyrederken, FED tutanaklarının açıklanmasının öncesinde yatırımcılar enflasyona yöneldi. Bunun sonucunda ise ons altın fiyatı yüzde 0,18 bir yükselişle 1800 dolar sınırına yükseldi. İşte 7 Temmuz Altın fiyatları…
Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik olarak altının ons altın fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 502,17 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,17 artışla 502,67'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 501,90 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 823,86 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 824,45'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 823,60 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.647,72 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 1.649,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.647,20 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.262,21 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,19 artışla 3.265,94'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.284,32 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.355,19 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,19 artışla 3.359,02'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.384,00 seviyesinde kapattı.
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