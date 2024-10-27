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AK Parti 2025 için asgari ücreti konuşmaya başladı! 2 rakam masada...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 08:25
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2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için kulislerden ne konuşuluyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Asgari ücret için de kulislerin döndüğü, tahminlerin yapıldığı bu dönemde AK Parti'nin ne düşündüğü ortaya çıktı. Yüzde 17'den yüzde 50'ye kadar tahminler yapılıyorken birçok uzmanın ortak tahmini hükümet kanadında da konuşulmaya başlandı. Peki ocak ayı zammı için ne konuşuluyor? Asgari Ücretli 2025 yılında ne kadar maaş alacak? İşte cevabı...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyorken asgari ücretin üstünde çalışan vatandaşları da doğrudan etkileyecek bu zam için tahminler yürütülüyor. Enflasyonu çoşturmayacak ama vatandaşı da ekonomik anlamda rahatlatacak bir oran belirlenmeye çalışıyorken AK Parti kanadında ocak ayı zammı için konuşmalar başladı.

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EKONOMİ YÖNETİMİ AYRI AK PARTİ AYRI ORAN İSTİYOR... ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ FORMÜL

MUHALEFET EN AZ 30 BİN TL DİYOR!

MUHALEFET EN AZ 30 BİN TL DİYOR!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ekonomi yönetimi asgari ücret için yüzde 25 oranını düşünüyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi maaşınızın 21 bin 250 TL olacağı anlamına geliyor. AK Parti yönetimindeki görüş ise yüzde 28-30 arasında bir oran; bu da 22 bin TL gibi bir zam olduğunu gösteriyor.

Muhalefet ise asgari ücret için en az 30 bin lira olması gerektiğini söylüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ile ilgili, “Asgari ücretin yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLER İÇİN NE KONUŞULUYOR?

EMEKLİLER İÇİN NE KONUŞULUYOR?

Bir yandan da emekliler için maaş zammı konuşulmaya devam ediliyor. Emekli maaşlarının ise normal sistem içinde değerlendirilerek sunulması bekleniyor. Bu oranda yıl sonu enflasyonu ile belli olacak. AK Parti’deki genel görüş emekli aylıkları için son altı aylık enflasyon oranındaki artış dışında bir artışın öngörülmediği yönünde olduğu aktarıldı. 

"İŞÇİYİ MAĞDUR EDİP EZDİRMEDİK"

"İŞÇİYİ MAĞDUR EDİP EZDİRMEDİK"

Sabah'ın haberinde ise asgari ücret için AK Parti kaynaklarının, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" sözlerini sarf edildi.

Anahtar Kelimeler:
maaş ak parti asgari ücret 2025
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