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Altınlar valize, dolarlar havaya! AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de oradaydı! Aşiret düğününde gelin takılardan hareket edemedi

18.05.2024 12:24
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Yine bir aşiret düğünü, yine kilo kilo altınlar, havada uçuşan dolarlar. AK Parti ve CHP'li siyasetçileri bir araya getiren Şanlıurfa'daki görkemli aşiret düğününde takılar gündem oldu. Misafirlerin kuyruğa girdiği takı yarışında takılar sandıktan boşaltılarak özel güvenlikler eşliğinde valizlerle taşındı.

Şanlıurfa’da düzenlenen geleneksel bir düğünde, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner dünya evine girdi. Düğün, kentteki büyük bir salonun muhteşem atmosferinde gerçekleşti ve aşiret reisleri ile yüzlerce davetli katıldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta, AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de şahitlik yaptı.

Düğün, bölgenin sevilen sanatçıları Yusuf Harputlu ve Kemale Amed’in unutulmaz düetleri eşliğinde coşkuyla kutlandı.

DOLARLAR HAVADA UÇUŞTU

DOLARLAR HAVADA UÇUŞTU

Davetliler, gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için dolar ve Türk Lirası banknotlarını havaya saçtılar.

Paralar, orkestra tarafından görevlendirilen kişiler tarafından toplanarak çantalara konuldu.

TAKILAR KORUMA EŞLİĞİNDE GELDİ

TAKILAR KORUMA EŞLİĞİNDE GELDİ

Gelinin takıları özel olarak koruma eşliğinde getirildi ve özenle takıldı. Altın takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan geline yakınları tarafından yardım edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın düğün
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