Altınlar valize, dolarlar havaya! AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de oradaydı! Aşiret düğününde gelin takılardan hareket edemedi

Şanlıurfa’da düzenlenen geleneksel bir düğünde, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner dünya evine girdi. Düğün, kentteki büyük bir salonun muhteşem atmosferinde gerçekleşti ve aşiret reisleri ile yüzlerce davetli katıldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

