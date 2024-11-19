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Ankara'dan asgari ücret için haber var! 'Yüzde 5 Cumhurbaşkanı da koyar!' diyerek açıkladı: Bu oran artık kesin olabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 11:33
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Son dakika haberleri... Asgari ücret için gün sayılmaya başlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına artık çok az kaldı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde olan asgari ücret için tahminler yapılmaya devam ediliyor. 2024 yılında 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı konuşuluyor. Ekonomist Murat Sağlam Ankara'da edindiği bilgileri aktardı.

Son dakika haberleri... 2025 yılına sayılı gün kaldı. 7'den 70'e herkesin beklediği yeni yıl zamlarla beraber gelecek. Memur, emekli, asgari ücretli ocak ayında alacakları zammı merak ediyorken asgari ücret için tahminler kızışmaya başladı. Hükümetten, işverenden ve işçi kanadından asgari ücret ile ilgili açıklamalar yapılıyorken vatandaşın beklentisi 2025 yılında rahat bir bütçeye sahip olmak.

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Yüzde 25'ten başlayan yüzde 50'ye kadar çıkarken hükümetten 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamaları da gelmişti. Dünya bankalarından, ekonomistlere kadar binlerce tahminin arasından ise asgari ücret için yüzde 30-35 oranı sıyrılmaya başladı.

HaberGlobal'in haberine göre, Ekonomist Murat Sağlam, asgari ücret için Ankara'da konuşulanları aktardı. Sağlam, asgari ücretin 23 bin lira olacağını belirtti ve şu cümleleri vurguladı:

"Ankara'dan aldığım izlenimlerime göre, Sayın Cevdet Akçay gelecek enflasyon​ beklentisine göre bir asgari ücretten bahsetti. Hatta şunu söyledi. 'Asgari ücretin etkisi de eskisi kadar olmayabilir enflasyon üzerinde' dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ ENFLASYON ARASINDA BİR RAKAM

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ ENFLASYON ARASINDA BİR RAKAM

Şimdi sorun şu; Merkez Bankası cephesinde ne kadar çok artarsa asgari ücret o kadar enflasyona etkisi olacak. Şimdi beklentiye göre bir asgari ücret artışı yapacaksın. Fakat beklenti gerçekleşmiyor. Onun için de şöyle başka bir formül düşünülüyor. Çok da mantıksız olmayabilir. Hem geçmiş enflasyonu alacağız hem de gelecek enflasyon beklentisini alacağız. Onun ortalaması zam olarak yansıyacak"

"YÜZDE 5'TE SAYIN CUMHURBAŞKANI KOYAR"

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Yıl sonunda yüzde 45 oranında bir enflasyon beklentisinde olduğunu belirten Sağlam, 2025 yıl sonu enflasyonu için de yüzde 26'yı beklediğini kaydetti. Bu iki oranın ortalamasını alarak Sağlam, "Şöyle olabilir 30 da çıkılabilir + 5te Sayın Cumhurbaşkanı koyar üstüne 35'te bitiririz diye düşünüyorum.17 bin 2 lira olan asgari ücreti 23 bin lira ile kapatmış oluyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zam asgari ücret 2025
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