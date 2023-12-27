Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı masada! Bugün açıklanır mı? Milyonlar bekliyor... Yılın son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Asgari ücret zammı için artık sona gelinirken, memur ve emekli maaş zamları içinde gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. 2023 yılının son günlerine girilirken genci, yaşlısı, bekarı, evlisi tüm çalışanlar 2024 asgari ücret zammını merak ediyor. Herkes 'Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı kaç TL olacak?' sorularına yanıt ararken, bu hafta cuma gününe kadar asgari ücret zam oranının açıklanması bekleniyor. Alınacak kararlar için geri sayım sürerken tüm gözler ise bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda.
2023 yılının son kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. 2024 asgari ücret zammı için bekleyen milyonlarca çalışanın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Kritik toplantıda asgari ücret zamının masada olacağı belirtilirken; herkes bu hafta netleşmesi beklenen asagri ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklama yapacağını merak ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, “Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Işıkhan, 2024 asgari ücret zammının bu hafta cuma gününe kadar açıklamayı ğlanladıklarını sözlerine eklemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda, memur ve emeklilere 2024 yılında yapılacak maaş zammı da görüşülecek. İkinci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu.
3 Ocakta açıklanması beklenen yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 49.45 oranında artış yapılacak.