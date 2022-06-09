ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2022: Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, ara zam olacak mı?

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu ve bu konuya da değinmişti. 6 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, ara zam olacak mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zammın gündemlerinde olmadığını belirtmişti. MKYK sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir."

Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var." demişti.

Ek göstergenin tüm memurlar için 600 puan yükseltildiğini açıkladı. Faizi artırmayacaklarını belirten Erdoğan'dan asgari ücret için yılbaşını işaret etti.