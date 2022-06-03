ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2022: Asgari ücrete zam yapılacak mı2022? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, ara zam olacak mı?

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin konuşmuştu. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı2022? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, ara zam olacak mı? Konuya ilişkimn ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zammın gündemlerinde olmadığını belirtmişti. MKYK sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir."

Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var." dedi.

Asgari ücrete ek zam konusu ise henüz netlik kazanmış değil.