Asgari ücret zammı sonrası değişti: 51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor! İşsizlik maaşı yeniden belirlendi...

Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşlarıyla ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Vatandaşların iş bulamadıkları süre içinde hayatlarını idame etmeleri için İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı ödemeleri 2022 yılı itibariyle zamlandı. Asgari ücrete endeksli ve 10 aya kadar ödenen yeni işsizlik maaşı 2022 yılı için en az 2 bin 588, en çok 5 bin 117 lira olarak uygulanacak. Pek çok çalışan işsizlik maaşı ile ilgili son dakika detaylarını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kim kaç ay işsizlik ödeneğinden yararlanabilir? İşte işsizlik maaşı ile ilgili en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı...