Asgari ücret zammı sonrası değişti: 51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor! İşsizlik maaşı yeniden belirlendi...

Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşlarıyla ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Vatandaşların iş bulamadıkları süre içinde hayatlarını idame etmeleri için İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı ödemeleri 2022 yılı itibariyle zamlandı. Asgari ücrete endeksli ve 10 aya kadar ödenen yeni işsizlik maaşı 2022 yılı için en az 2 bin 588, en çok 5 bin 117 lira olarak uygulanacak. Pek çok çalışan işsizlik maaşı ile ilgili son dakika detaylarını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kim kaç ay işsizlik ödeneğinden yararlanabilir? İşte işsizlik maaşı ile ilgili en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı...
1-Başvuru nereden ve ne zaman yapılır?
İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İŞKUR’a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvuru yapılabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular, ‘iskur. gov.tr’den, ‘e-Devlet’ten veya İŞKUR’a elden yapılabilir.
2-Sigorta prim şartları neler?
Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş, k son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olanlar işsizlik maaşı alabiliyor.
3-Ödeme kaç ay yapılıyor?
Adına en az 600 gün prim ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.
4-Maaşı alan devlet destekli sağlıktan yararlanabilir mi?
Evet. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yatırılıyor. Eş ve çocuklar da yararlanıyor.
5-Ödenecek maaş nasıl hesaplanıyor?
İşsizlik maaşı hesaplanırken son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı oluyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçmiyor. Asgari ücretin net tutarı 5 bin 500 lira olurken, brütü ise 6 bin 471 liraya çıkmıştı. 1 Temmuz-31 Aralık 2022 itibarıyla bu brüt asgari ücrete göre alınabilecek en düşük işsizlik maaşı 2 bin liradan 2 bin 588 liraya çıkmış oldu. Son 4 aylık maaşı yeni brüt asgari ücrete göre yatanların eline bu tutar geçecek.
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