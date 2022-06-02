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Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Temmuz ayında asgari ücret zammı yapılacak mı, ara zam olacak mı?

02.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtını çok sayıda işçi ve işveren tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de bu yıl asgari ücret tutarı 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşlar arama motorlarında 'Asgari ücrete zam gelecek mi 2022?', 'Temmuz ayında asgari ücret zammı yapılacak mı, ara zam olacak mı?' soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin konuşmuştu. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Temmuz ayında asgari ücret zammı yapılacak mı, ara zam olacak mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zammın gündemlerinde olmadığını belirtmişti. MKYK sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir."
Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var." dedi.
Asgari ücrete ek zam konusu ise henüz netlik kazanmış değil.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete ara zam ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon
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