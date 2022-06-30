Asgari ücrete zamda kritik gün! O paralar da artıyor: İşte yapılacak zamla değişecekler...

Asgari ücret için zam yapılıp yapılmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘talimat verdim’ sözüyle kesinleşmesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'nin ikinci altı ayında milyonlarca kişinin gelirini arttıracak rakamı belirlemek üzere toplandı. Komisyon sonunda işçi, işveren ve hükümet kanadı, asgari ücretteki artışın Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı ve vergi muafiyetinin yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacağı konularında anlaşmaya vardı.

Bakan Bilgin, dünkü toplantı öncesinde çalışmaların bugün tamamlanacağı mesajını verdi. Asgari ücret düzenlemesinde alınacak karar sonrası yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ İLE 6 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Asgari ücrette artış için en çok konuşulan iki formül ise enflasyon farkı ve prim desteği oldu. Bu kapsamda ilk formül olan enflasyon farkı için rakamlar netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın son yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77'ye yükseldi. Böylece 5 ay için yüzde 35,64 olarak kesin olan enflasyon farkının 6 ayın sonunda 40,75’e yükselmesi bekleniyor. Böylece 6 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan net asgari ücretin 5 bin 986,66 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte birçok kalemde değişiklikler ortaya çıkacak. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve bireysel emeklilik kesintileri için de değişiklik olacak. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o değişiklikler...