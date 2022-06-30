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Asgari ücrete zamda kritik gün! O paralar da artıyor: İşte yapılacak zamla değişecekler...

30.06.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zam için tespit komisyonu dün toplanmış ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugünü işaret etmişti. Asgari ücrette yapılacak artışın yüzde 40'ı aşması beklenirken 6 bin liraya yakın bir rakam telaffuz ediliyor. Asgari ücret zammı ile sadece çalışan maaşları değil işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, rapor ücretleri ve bireysel emeklilik kesintileri de değişecek.

Asgari ücret için zam yapılıp yapılmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘talimat verdim’ sözüyle kesinleşmesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'nin ikinci altı ayında milyonlarca kişinin gelirini arttıracak rakamı belirlemek üzere toplandı. Komisyon sonunda işçi, işveren ve hükümet kanadı, asgari ücretteki artışın Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı ve vergi muafiyetinin yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacağı konularında anlaşmaya vardı.

Bakan Bilgin, dünkü toplantı öncesinde çalışmaların bugün tamamlanacağı mesajını verdi. Asgari ücret düzenlemesinde alınacak karar sonrası yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ İLE 6 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Asgari ücrette artış için en çok konuşulan iki formül ise enflasyon farkı ve prim desteği oldu. Bu kapsamda ilk formül olan enflasyon farkı için rakamlar netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın son yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77'ye yükseldi. Böylece 5 ay için yüzde 35,64 olarak kesin olan enflasyon farkının 6 ayın sonunda 40,75’e yükselmesi bekleniyor. Böylece 6 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan net asgari ücretin 5 bin 986,66 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk kez telaffuz edildi! 6 aylık enflasyon farkı + yüzde 5 + prim desteği…Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk kez telaffuz edildi! 6 aylık enflasyon farkı + yüzde 5 + prim desteği…

Asgari ücretin artmasıyla birlikte birçok kalemde değişiklikler ortaya çıkacak. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve bireysel emeklilik kesintileri için de değişiklik olacak. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren o değişiklikler...

Asgari ücret zammı neleri değiştirecek?

İŞSİZLİK MAAŞI

İŞSİZLİK MAAŞI
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yapılacak yeni zamla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. Yapılacak yüzde 40’lık zamma göre en düşük işsizlik maaşının 2780 liraya çıkması bekleniyor.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Erken emekliliğin önünü açan askerlik ve doğum borçlanmasında ödenecek en düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıkarılmıştı. Yüzde 40’lık asgari ücret zammı sonrasında bu rakam da en düşük 75 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında uygulanıyor. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. 2022 yılı için GSS primleri 150 lira. Asgari ücret zammıyla GSS prim ödemeleri de artacak. 150 lira olan GSS primleri ise 210 liraya yükselecek.

BES KESİNTİLERİ

BES KESİNTİLERİ
Bireysel Emeklilik kesintileri her ay çalışanın brüt maaşının yüzde 3'ü olarak uygulanıyor. Asgari ücretin artmasıyla bu kesintiler de artacak.

RAPOR PARASI

RAPOR PARASI
Asgari ücretle birlikte değişecek bir başka kalem ise rapor ücretleri. Bu yıl için ayakta tedavi edilen hastalar günlük 111 lira, yatarak tedavide 83 lira alıyor. Zamla birlikte bu tutarlar da yükselecek.
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asgari ücret
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