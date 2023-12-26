ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Refah payına memur zammı ayarı! ‘O rakam hükmünü kaybetti’ dedi, ilk rakamlar Kabine Toplantısı’na geliyor: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti belirleme sürecinin yanında en çok merak edilen konu ise rakamın ne olacağı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mali Müşavir Muhammet Bayram, “Üçüncü toplantıda oy birliği alınma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü bu bir haftada kulis bilgileri ulaşmıştır. Rakamlar telaffuz edilmiştir. TÜRK-İŞ masaya 14.025 TL açlık sınırı ile oturdu. Yine bu sene yanlış yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hep ifade ettiği şey şu: ‘Vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz.’ Bunun cevabı nedir son 6 aylık enflasyon farkı. O da yüzde 38 gibi bir rakam. O da refah payı ile yüzde 40 artış ile beraber 15.962 TL en düşük tutar. Bu yüzde 14.025 TL hükmünü kaybetti” dedi.