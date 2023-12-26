FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Refah payına memur zammı ayarı! ‘O rakam hükmünü kaybetti’ dedi, ilk rakamlar Kabine Toplantısı’na geliyor: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Refah payına memur zammı ayarı! ‘O rakam hükmünü kaybetti’ dedi, ilk rakamlar Kabine Toplantısı’na geliyor: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

26.12.2023 08:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret 3. Toplantı tarihi merak edilirken bir yandan da ‘Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırıyor. TÜRK-İŞ, TİSK ve Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı müzakerelerini sürdürürken, yeni asgari ücret rakamının bu hafta açıklanması bekleniyor. Uzmanlar 2024 asgari ücret için emekli ve memur zammının referans olacağını söylüyor. İlk rakamların ise Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı ifade ediliyor.

Son dakika haberleri... Asgari ücret 2024 zammı için sona iyice yaklaşıldı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte ilk iki toplantı yapıldı. Şimdi gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısına çevrildi.

Keşfet

KABİNE TOPLANTISI’NDA ERDOĞAN’IN ÖNÜNE RAKAM GELİYOR

KABİNE TOPLANTISI’NDA ERDOĞAN’IN ÖNÜNE RAKAM GELİYOR

Bu hafta Cuma gününe kadar duyurulması gereken 2024 asgari ücret rakamı için 3. toplantı tarihi henüz netleşmedi. Ancak yarın gerçekleştirilmesi beklenen yılın son Kabine Toplantısı öncesinde tarafların masaya oturarak ilk kez rakam konuşması bekleniyor. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacağı ifade ediliyor.

Burada hem işçi hem de işveren için en uygun rakamın ne olabileceğine yönelik istişare yapılmasının ardından asgari ücret 4. toplantısında nihai kararın açıklanması bekleniyor. Hükümetin işverene vergi desteğinin bu yıl da arttırılması öngörülüyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti belirleme sürecinin yanında en çok merak edilen konu ise rakamın ne olacağı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mali Müşavir Muhammet Bayram, “Üçüncü toplantıda oy birliği alınma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü bu bir haftada kulis bilgileri ulaşmıştır. Rakamlar telaffuz edilmiştir. TÜRK-İŞ masaya 14.025 TL açlık sınırı ile oturdu. Yine bu sene yanlış yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hep ifade ettiği şey şu: ‘Vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz.’ Bunun cevabı nedir son 6 aylık enflasyon farkı. O da yüzde 38 gibi bir rakam. O da refah payı ile yüzde 40 artış ile beraber 15.962 TL en düşük tutar. Bu yüzde 14.025 TL hükmünü kaybetti” dedi.

“YÜZDE 53,5 İLE 17.500 TL PSİKOLOJİK SINIR”

“YÜZDE 53,5 İLE 17.500 TL PSİKOLOJİK SINIR”

Bayram, “Şu anda net asgari ücret 11.402 TL. 7 milyon kişinin doğrudan aldığı, 32 milyon kişinin de dolaylı olarak aldığı rakam. Çünkü asgari ücrete yüzde 50 zam olursa, özel sektör de ya yüzde 50 ya da ona yakın zam isteyecek” dedi ve zam oranlarına ilişkin tahminini açıkladı:

“Net asgari ücret yüzde 45 artış ile 16.533 TL, yüzde 50 artış ile 17.103 TL. Hatta yüzde 53,5’lik bir artışımız var. O da 17.500 TL oluyor ve bu da psikolojik bir sınır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
Flaş İYİ Parti iddiası: "AK Parti ile birlikte yol yürüyecekler"

Flaş İYİ Parti iddiası: "AK Parti ile birlikte yol yürüyecekler"

Asgari ücrete memur zammı ayarı!

Asgari ücrete memur zammı ayarı!

Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...

Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...

Gram altın alanlar sosyal medyadaki bu videoyu konuşuyor!

Gram altın alanlar sosyal medyadaki bu videoyu konuşuyor!

İstanbul'dan İstanbul'a kira göçü başladı! Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira...

İstanbul'dan İstanbul'a kira göçü başladı! Ocakta 2 bin liraydı şimdi 20 bin lira...

DMM'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması

DMM'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.