Asgri ücret zammında rakam yükseldi! Kalem kalem hesapladı... 22 bin TL sınırı aşıldı, emekli aylığında ise masadaki oran can sıktı

Asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağıyla ilgili olası zam senaryoları ortaya çıktı. Asgari ücrete 2025 yılı için kamuoyunda oluşan genel zam beklentisi dikkat çekerken, yüzde 20'den yüzde 50'ye kadar olası zam senaryoları da tek tek hesaplandı. En düşük emekli maaşı içinde benzer zam senaryoları ortaya çıkarken, öne çıkan zam tahmini ise şimdiden kara düşündürdü. Peki 2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...