Aylık 70 bin TL'ye usta bulunmuyor! Yetkili isim yeni yılda inşaat sektörünü bekleyen tehdidi açıkladı

AYLIK 60-70 BİN LİRAYA USTA BULUNMUYOR

Depremlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen 60-70 bin TL maaşla çalıştıracak usta bulamadıklarını ifade eden Bülbüloğlu, "Deprem bilgesi diğer illerde olduğu gibi Malatya’da kentin imarı ve inşası için çalışmalar sürüyor. Depremlerde en fazla etkilenen 4 ilden biri olan Malatya’da ciddi bir anlamda barınma ve işyeri sorunu yaşanıyor. Diğer taraftan da yıkımlarla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından rezerv alanlarındaki kalıcı konutlar için çalışmalara başlanıldı.