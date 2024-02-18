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Aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi, o bile kendine hayret etti: Çok yetekliyim beni emniyete alsınlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Sedat Kaya'nın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Evine gelen 6 trafik cezasıyla sarsılan Kaya makbuzları eline alarak isyan etti. Trajikomik olaya kendinin bile şaşırdığını dile getiren sürücü, "Emniyete de söyleyeceğim, ben bu kadar yetenekliysem alsınlar beni" dedi. Cezayı kesen ise fahri müfettiş. Esenler daha önce de fahri müfettişten dolayı bazı sürücüler mağdur olmuştu. İşte ilginç olayın detayları...

20 Aralık'ta Esenler'de yaşanan olay duyanları şaşırttı. Yine bir vatandaş fahri müfettişin kestiği cezanın mağduru oldu. Aynı olayın Esenler'de ilk kez yaşanmıyor olması ise durumu daha da ilginç hale getirdi.

Anlık Borsa

Esenler'de yaşayan Sedat Kaya 20 Aralık 2023'te saati 18.00 olan 6 farklı trafik cezası yedi. Trafik cezasını kesen ise fahri müfettiş. Asgari ücretle geçindiğini belirten Kaya başına gelen talihsiz durumu anlatırken içler acısı duruma gülmeden de edemedi.

"YETENEKLİM, EMNİYET BENİ ALSIN"

"YETENEKLİM, EMNİYET BENİ ALSIN"

"Ben bile kendime hayret ettim" diyen Kaya, "Hem sağa dönmüşüm hem park etmişim hem drift atmışım. Aynı yerde ve aynı saatte. Ama farklı farklı ceza yemişim. Bakın elimde 6 tane trafik cezası makbuzu var.

Ben emniyete de söyleyeceğim eğer ki bu kadar çok yeteneğim varsa alın beni diyeceğim. Yani çok yetenekliyim aynı anda 6 tane yasa dışı olan bir işi yapabiliyorum." sözleriyle sitem etti.

Esenler'de yaşanan durum daha önce de defalarca kez tekrarlanmıştı. Yine fahri müfettiş kurbanı olan çok sayıda sürücü trafik cezalarından mağdur olmuştu. Show Haber'e konuşan Kaya müfettişe sinirini, "Plakamı da biliyor artık. Şimdi balkona oturur artık evden bana ceza yazmaya devam eder." sözleriyle gösterdi.

Zor durumda kaldığını belirten Kaya sözlerinin devamından şu ifadeleri kullandı;

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik cezası
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Aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi, o bile kendine hayret etti: Çok yetekliyim beni emniyete alsınlar

Aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi, o bile kendine hayret etti: Çok yetekliyim beni emniyete alsınlar

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