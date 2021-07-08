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Bakan Bilgin'den açıklama: Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

08.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle ücretsiz izne gönderilen vatandaşlara 2020 Nisan ayından beri ödenen Nakdi Ücret Desteği, Haziran ayı itibariyle sona eriyor. Ancak henüz Nakdi Ücret Desteği ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatırılmadı. Nakdi Ücret Desteği ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ise ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu ay son kez ödenecek olan nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı konusunda ise Bakan Bilgin son dakika açıklamasında bulundu.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kapanan birçok iş yerinde çalışan vatandaşların mağduriyetini gidermek için ödenen nakdi ücret desteğinin bu ay itibariyle sonuna gelindi. 30 Haziran’da sona eren Nakdi ücret desteği ödemelerinin, Haziran ayına ilişkin olan ödemeleri henüz yapılmadı. Nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşlar ise ‘Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?’ sorusunun yanıtını arıyor. Bakan Bilgin ise nakdi ücret ödemeleri konusunda tarih verdi.

Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

Ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlara Nisan 2020’den beri ödenen Nakdi Ücret desteği bu ay itibariyle hesaplara son kez yatırılacak. Nakdi Ücret Desteği normalde her ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyordu. Haziran ayı ödemelerinin de Temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyordu.
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödeneklerinin 5 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılmasının ardından, Nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşların da heyecanlı bekleyişi başladı.
Ancak 8 Temmuz itibariyle henüz hesaplara Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmadı.

Bakan Bilgin açıkladı!

Bakan Bilgin açıkladı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." açıklamasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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