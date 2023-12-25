Bakan Şimşek'ten KKM ile ilgili net mesaj! 'Bitireceğiz ama süre vermiyorum'

KİRALARA GETİRİLEN SINIRLAMA: 'SÜRE UZATILMAYACAK'

Bakan Şimşek, konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye ilişkin olarak "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Şimşek "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz" diye konuştu.