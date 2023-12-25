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Bakan Şimşek'ten KKM ile ilgili net mesaj! 'Bitireceğiz ama süre vermiyorum'

25.12.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, KKM ile ilgili "Bitireceğiz ama süre vermiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulanan politikaya tam destek verdiğini aktaran Bakan Şimşek, "Seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir" diye konuştu. Açıklamasının devamında Şimşek kiralardaki sınırlama ve kredi kartlarına da değindi.

Enflasyonla mücadele devam ederken başlatılan program aralıksız devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası, faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı.

Hükümetin ekonomiyle ilgili attığı adımlar yakından takip takip edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce iş ve finans dünyası temsilcileriyle basına kapalı bir yemekte bir araya geldiği ifade edildi.


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"SABIR VE KARARLILIKLA BUNU UYGULAYACAĞIZ"

"SABIR VE KARARLILIKLA BUNU UYGULAYACAĞIZ"

Sözcü'den Nedim Türkmen, toplantıda konuşulanları bugünkü köşesinde aktardı. Alınan bilgilere göre, toplantıda Bakan Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığımız programa tam desteği var. İster inanın ister inanmayın. Zaten ben seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir, sabır ve kararlılıkla bunu uygulayacağız" dedi.

KİRALARA GETİRİLEN SINIRLAMA: 'SÜRE UZATILMAYACAK'

KİRALARA GETİRİLEN SINIRLAMA: 'SÜRE UZATILMAYACAK'

Bakan Şimşek, konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye ilişkin olarak "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Şimşek "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz" diye konuştu.

"BU İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

"BU İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya Bakan Şimşek, "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.

KKM AÇIKLAMASI: 'BİTİRECEĞİZ AMA SÜRE VERMİYORUM'

KKM AÇIKLAMASI: 'BİTİRECEĞİZ AMA SÜRE VERMİYORUM'

KKM ile ilgili ise Bakan Şimşek, "Bu uygulamayı piyasayı bozmadan bitireceğiz ama süre vermiyorum, şirketlerdeki Kur Korumalı Mevduat kaynaklı vergi avantajını kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kredi kartı konut
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