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Banka promosyonunda yeni rakam: 23 bin TL verilecek

27.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde bankların promosyon yarışı vatandaşların gündeminden düşmüyor. Emeklilere verilen 10 bin liraya yakın promosyonun yanında diğer kurumlarda harekete geçmişti. Bununla beraber Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenlere ek promosyon müjdesi geldi. İşte promosyon haberinin detayları...

Banka promosyonuyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıktı. Öte yandan kurumlar personelinin promosyonunu artırmak için harekete geçti.

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Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Fethiye, Menteşe, Ortaca, Seydikemer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 6 bin 100 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi, 2022 Mart ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiş ve ihale özel bir bankanın verdiği 11 bin TL rekor promosyon teklifi ile sonuçlanmış ve ücretler öğretmenlerin hesaplarına yatırılmıştı. Zaman içerisinde öğretmenlerden ve eğitim çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda promosyon bedelinin ekonomik göstergeler karşısında düşük kaldığı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar müjdeli bir haberle sonuçlandı. Özel bankanın Muğla Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve 12 bin TL ek ödeme yapılması için imzalar atıldı.

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TOPLAM PROMOSYON ÜCRETİ 23 BİN TL’YE YÜKSELDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ek protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bankanın Muğla Şubesi Müdürü Ali Demirok, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri ve Eğitim Sendikaların Muğla İl Başkanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “6 ay önce 4 ilçe müdürlüğümüzle birlikte öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın banka promosyon ödemeleri ile ilgili banka ile sözleşme imzalandığını ve 11 bin lira gibi o günlerde rekor sayılabilecek bir promosyon anlaşmasına imza attıklarını hatırlatarak, “Geçen zaman içerisinde artan memur maaşları da göz önünde bulundurulduğunda promosyonun güncellenmesi için alandan çok sayıda talep geldiğini, bunun üzerine başlatmış oldukları sürecin sonunda bugün öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için müjdeli bir şekilde tamamladıklarını” ifade etti. Nisan ayında alınan 11 bin TL promosyona ek olarak 15 Ekim tarihinden itibaren tek seferde ödenmek üzere 12 bin lira ek promosyon sözleşmesine imza attıklarını vurgulayan İl Müdürü Emre Çay, “Tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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SEYHAN BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA 28 BİN 100 TL PROMOSYON

Seyhan Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi’nde ise maaş promosyonu rekoruna imza atılmıştı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşılmıştı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödeneceği bilgisi verilmişti.

BELEDİYE PERSONELİNE 17 BİN 100 LİRALIK PROMOSYON MÜJDESİ

Ankara Polatlı Belediyesi personelinin tümüne eşit şekilde destek olmak, memur ve işçi maaşlarına aynı oranda katkıda bulunmak amacıyla Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın girişimleriyle başlatılan maaş promosyon ihalesi, 17 bin 100 liralık rekor rakamla tamamlandı.

Başkan Yıldızkaya, “Belediyemizde aynı mesaiyi paylaştığımız kıymetli çalışanlarımıza ekonomik olarak katkı ve destekte bulunmak amacıyla banka promosyon görüşmelerimizi bugün itibarıyla tamamladık. Kurumumuz tarihindeki en yüksek sözleşmeyi neticelendirerek, 17 bin 100 liralık promosyon tutarını, maaş miktarları fark etmeksizin tüm personellerimizin eşit şekilde alabilmelerini sağlayan bir anlaşmaya vardık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli
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