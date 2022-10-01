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BENZİN MOTORİN FİYATI SON DAKİKA! 1 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL, motorin ne kadar oldu? 1 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

01.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 Ekim Cumartesi gününün güncel akaryakıt fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, 1 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL, motorin ne kadar oldu? İşte 1 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları merak konusu olurken birçok kişi akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 1 Ekim güncel akaryakıt fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 1 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar, indirim gelecek mi, ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 1 Ekim 2022 Cumartesi gününün motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

1 EKİM 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLDİ

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 1 EKİM 2022 CUMARTESİ
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN KAÇ TL?

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN KAÇ TL?
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
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