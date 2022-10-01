BENZİN MOTORİN FİYATI SON DAKİKA! 1 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL, motorin ne kadar oldu? 1 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları merak konusu olurken birçok kişi akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 1 Ekim güncel akaryakıt fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 1 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar, indirim gelecek mi, ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 1 Ekim 2022 Cumartesi gününün motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

1 EKİM 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ? Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLDİ Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 1 EKİM 2022 CUMARTESİ Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL