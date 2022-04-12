Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022! Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin litresi ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri akaryakıtın inişli çıkışlı bir grafik seyretmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı güncel liste ile Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin litresi ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.