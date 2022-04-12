Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022! Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin litresi ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri akaryakıtın inişli çıkışlı bir grafik seyretmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı güncel liste ile Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin litresi ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 12 NİSAN 2022!
Rusya'nun Ukrayna'ya saldırıları sürerken savaşı, her iki taraftan da gelen olumlu tavırlar brent petrol fiyatlarına yansıdı. Brent petrol fiyatları düştü. Bu kapsamda dün duyurulan son dakika gelişmesiyle 12 Nisan 2022 Salı'dan (bugün) itibaren geçerli olacak motorin indirimi geldi.
MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Dün akşam saatleri itibarıyla duyurulan 1,04 TL motorin indirimi 12 Nisan 2022 Salı (bugün) itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim yapılması öngörülüyor.
Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim şu anda pompaya yansımış durumda.
İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR? 12 NİSAN 2022 SALI
12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR? 12 NİSAN 2022 SALI
12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20,18 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum