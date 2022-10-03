BENZİNE ZAM MI GELECEK? 3 Ekim Pazartesi güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzin fiyatı sosyal medyada yer alan 'zam' iddiaları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatları için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, zam mı gelecek? Motorin kaç TL? 3 Ekim 2022 motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...