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Bir, iki derken 4 MTV iddiası! 29 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: ‘1600 cc üstüne silindir vergisi…’

20.02.2024 12:14 | Son Güncelleme:
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Bu yıl yüzde 58,46 zamlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 29 milyon araç sahibini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de ek MTV iddiaları gündemdeyken bu kez Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yılda 3 ya da 4 kez alınabilecek hale getirilebileceği ifade edildi. İddianın sahibi Ekonomist Şeref Oğuz, “Silindir hacmi 1600 cc’den yukarı her araç için “silindir vergisi” ihdas edilebilecek” dedi.

Geçtiğimiz yıl deprem felaketinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek MTV alınmıştı. Ancak bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi için ortaya atılan iddia yeniden gündem oldu. Ekonomi Gazetesi yazarlarından Ekonomist Şeref Oğuz, bugünkü yazısında yeni vergilerin gelebileceğini belirterek, MTV’nin yılda 3 ya da 4 kez alınabilecek hale getirilebileceğini iddia etti.

“HER 4 YA DA 3 AYDA BİR MTV”

Yazısında bütçe açığı ve bütçe dengesine dikkat çeken Oğuz, “Misal zaten duble hale getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek. Yetmiyor, silindir hacmi 1600 cc’den yukarı her araç için “silindir vergisi” ihdas edilebilecek. Yetti mi? Ne gezer? Daha sırada birden fazla evi olanlardan alınacak ekstra konut vergisi var ki evlere şenlik. Bitmedi daha… KDV ve ÖTV’de her mal ve hizmet grubu için (gıda dâhil) yukarı doğru tırmandırılacak oranlar söz konusu… Temel KDV’nin yüzde 25’lere dayandırılması bile tasarlanan seçenekler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre trafikteki taşıt sayısı 29 milyona dayandı. Buna göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 30,9'u 1300 ve altı, yüzde 24,0'ı 1401-1500, yüzde 19,5'i 1301-1400, yüzde 12,2'si 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirtildi.

27 MİLYAR LİRALIK GELİR

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

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MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58,46 ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

O İDDİALAR YALANLANDI

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir iddia ortaya atılmış, ikinci bir ek MTV alınacağı dile getirilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) çıkan iddialara açıklama yaparak, “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiasını yalanlamıştı. Şimdi araç sahipleri iddianın doğruluğu için açıklama bekliyor.


Anlık Borsa

İŞTE 2024 MTV ÜCRETLERİ

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
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Anahtar Kelimeler:
MTV
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