Bir, iki derken 4 MTV iddiası! 29 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: ‘1600 cc üstüne silindir vergisi…’

Geçtiğimiz yıl deprem felaketinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek MTV alınmıştı. Ancak bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi için ortaya atılan iddia yeniden gündem oldu. Ekonomi Gazetesi yazarlarından Ekonomist Şeref Oğuz, bugünkü yazısında yeni vergilerin gelebileceğini belirterek, MTV’nin yılda 3 ya da 4 kez alınabilecek hale getirilebileceğini iddia etti.

“HER 4 YA DA 3 AYDA BİR MTV”

Yazısında bütçe açığı ve bütçe dengesine dikkat çeken Oğuz, “Misal zaten duble hale getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek. Yetmiyor, silindir hacmi 1600 cc’den yukarı her araç için “silindir vergisi” ihdas edilebilecek. Yetti mi? Ne gezer? Daha sırada birden fazla evi olanlardan alınacak ekstra konut vergisi var ki evlere şenlik. Bitmedi daha… KDV ve ÖTV’de her mal ve hizmet grubu için (gıda dâhil) yukarı doğru tırmandırılacak oranlar söz konusu… Temel KDV’nin yüzde 25’lere dayandırılması bile tasarlanan seçenekler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre trafikteki taşıt sayısı 29 milyona dayandı. Buna göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 30,9'u 1300 ve altı, yüzde 24,0'ı 1401-1500, yüzde 19,5'i 1301-1400, yüzde 12,2'si 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirtildi.

27 MİLYAR LİRALIK GELİR

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58,46 ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

O İDDİALAR YALANLANDI

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir iddia ortaya atılmış, ikinci bir ek MTV alınacağı dile getirilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) çıkan iddialara açıklama yaparak, “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiasını yalanlamıştı. Şimdi araç sahipleri iddianın doğruluğu için açıklama bekliyor.